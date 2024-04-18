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Посол Украины призвал Израиль объединить усилия против России и Ирана - РИА Новости, 18.04.2024
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23:37 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/posol-1940924989.html
Посол Украины призвал Израиль объединить усилия против России и Ирана
Посол Украины призвал Израиль объединить усилия против России и Ирана - РИА Новости, 18.04.2024
Посол Украины призвал Израиль объединить усилия против России и Ирана
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил Тель-Авиву объединить усилия против России и Ирана. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:37
2024-04-18T23:37
в мире
россия
израиль
иран
мария захарова
сергей лавров
бени ганц
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил Тель-Авиву объединить усилия против России и Ирана. В интервью газете Jerusalem Post Корнийчук отметил, что для Израиля пришло время сделать больше для поддержки Украины. "Мы должны объединить усилия и вместе бороться с общим российско-иранским врагом", - заявил посол. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html
https://ria.ru/20240417/izrail-1940507480.html
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в мире, россия, израиль, иран, мария захарова, сергей лавров, бени ганц, корпус стражей исламской революции, нато
В мире, Россия, Израиль, Иран, Мария Захарова, Сергей Лавров, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, НАТО
Посол Украины призвал Израиль объединить усилия против России и Ирана

Посол Украины Корнийчук призвал Израиль объединить усилия против России и Ирана

© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсетиПосол Украины в Израиле Евгений Корнийчук
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсети
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил Тель-Авиву объединить усилия против России и Ирана.
В интервью газете Jerusalem Post Корнийчук отметил, что для Израиля пришло время сделать больше для поддержки Украины.
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15 апреля, 17:35
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"Мы должны объединить усилия и вместе бороться с общим российско-иранским врагом", - заявил посол.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
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17 апреля, 08:46
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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