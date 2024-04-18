https://ria.ru/20240418/podtoplenie-1940873080.html

Власти Кургана попросили эвакуироваться жителей еще трех микрорайонов

Власти Кургана попросили эвакуироваться жителей еще трех микрорайонов - РИА Новости, 18.04.2024

Власти Кургана попросили эвакуироваться жителей еще трех микрорайонов

Администрация Кургана предупредила об угрозе подтопления трех микрорайонов и попросила жителей эвакуироваться. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:12

2024-04-18T18:12

2024-04-18T18:47

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

курганская область

тобол (река)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940802410_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_17261d5234023e124f010df72ca4679d.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр — РИА Новости. Администрация Кургана предупредила об угрозе подтопления трех микрорайонов и попросила жителей эвакуироваться."Вниманию жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка. Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону", — говорится в сообщении пресс-службы.По данным геопортала, информирующего о паводке в регионе, на 20:00 (18:00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 998 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находятся 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240417/kurgan-1940540481.html

https://ria.ru/20240418/kurgan-1940750757.html

курган

курганская область

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область, тобол (река)