Власти Кургана попросили эвакуироваться жителей еще трех микрорайонов

Власти Кургана предупредили жителей об угрозе подтопления трех микрорайонов
Небывалый паводок
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня.
Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня.
Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см.
Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см.
Согласно прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
Согласно прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.
В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает рост, по прогнозам, он дойдет до 10 метров,, сообщил полпред в УРФО Якушев.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает рост, по прогнозам, он дойдет до 10 метров,, сообщил полпред в УРФО Якушев.
В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня.
Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см.
Согласно прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.
В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает рост, по прогнозам, он дойдет до 10 метров,, сообщил полпред в УРФО Якушев.
В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.