https://ria.ru/20240418/podpole-1940713051.html

Подполье сообщило об ударе по украинской артиллерии на окраине Берислава

Подполье сообщило об ударе по украинской артиллерии на окраине Берислава - РИА Новости, 18.04.2024

Подполье сообщило об ударе по украинской артиллерии на окраине Берислава

Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям украинской артиллерии на окраине города Берислав в Херсонской области, который находится под контролем... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:48

2024-04-18T08:48

2024-04-18T15:29

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям украинской артиллерии на окраине города Берислав в Херсонской области, который находится под контролем Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Херсонское направление. В город Берислав, на окраину, прилетела ФАБ. <...> Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что отсюда ВСУ обстреливали Каховку.Кроме того, ВС России ударили по подконтрольным Киеву Ивановке, Новотягинке, Змиевке, ликвидировав около 30 военнослужащих ВСУ.Как заявил накануне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, украинские войска продолжают наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и объектам энергетики. Несколько ударов пришлись по кладбищу, повреждены памятники на могилах.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240417/sklady-1940583041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина