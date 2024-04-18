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Подполье сообщило об ударе по украинской артиллерии на окраине Берислава - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 18.04.2024 (обновлено: 15:29 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/podpole-1940713051.html
Подполье сообщило об ударе по украинской артиллерии на окраине Берислава
Подполье сообщило об ударе по украинской артиллерии на окраине Берислава - РИА Новости, 18.04.2024
Подполье сообщило об ударе по украинской артиллерии на окраине Берислава
Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям украинской артиллерии на окраине города Берислав в Херсонской области, который находится под контролем... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:48
2024-04-18T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям украинской артиллерии на окраине города Берислав в Херсонской области, который находится под контролем Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Херсонское направление. В город Берислав, на окраину, прилетела ФАБ. &lt;...&gt; Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что отсюда ВСУ обстреливали Каховку.Кроме того, ВС России ударили по подконтрольным Киеву Ивановке, Новотягинке, Змиевке, ликвидировав около 30 военнослужащих ВСУ.Как заявил накануне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, украинские войска продолжают наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и объектам энергетики. Несколько ударов пришлись по кладбищу, повреждены памятники на могилах.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240417/sklady-1940583041.html
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940706489.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Подполье сообщило об ударе по украинской артиллерии на окраине Берислава

Подполье: российские ВС ударили по украинской артиллерии на окраине Берислава

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамолет Су-25СМ3 ВС России в зоне СВО
Самолет Су-25СМ3 ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самолет Су-25СМ3 ВС России в зоне СВО
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям украинской артиллерии на окраине города Берислав в Херсонской области, который находится под контролем Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Херсонское направление. В город Берислав, на окраину, прилетела ФАБ. <...> Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов", — сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что отсюда ВСУ обстреливали Каховку.
Кроме того, ВС России ударили по подконтрольным Киеву Ивановке, Новотягинке, Змиевке, ликвидировав около 30 военнослужащих ВСУ.
Как заявил накануне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, украинские войска продолжают наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и объектам энергетики. Несколько ударов пришлись по кладбищу, повреждены памятники на могилах.
Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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