ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в Херсонской области
В Херсонской области ВСУ наносят удары по гражданским объектам, включая кладбища
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и объектам в Херсонской области, включая памятники на кладбище, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
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"Сегодня в 15-км зоне дроны нацистов атаковали легковые автомобили, объекты энергетики и даже памятники на кладбище! Удары по гражданской инфраструктуре не прекращаются во всех районах вдоль Днепра - от Голой Пристани до Верхнего Рогачика. Только в соседних поселках Горностаевка и Каиры сегодня зафиксировано 16 атак дронов. Причем несколько прилетов пришлись в обед по кладбищу Каир, пострадали памятники. Вряд ли их можно было с чем-то спутать средь бела дня", - написал Алексеенко в своем Telegram–канале.
В Новой Каховке сегодня атаковали территорию ЖЭКа на улице Дзержинского, в результате сгорел старенький УАЗик коммунальщиков, на котором бригада выезжала на вызовы, сообщил он. Глава правительства отметил, что обошлось без жертв и раненых.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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