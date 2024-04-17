https://ria.ru/20240417/udary-1940669916.html

ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в Херсонской области

ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в Херсонской области - РИА Новости, 17.04.2024

ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в Херсонской области

Украинские войска продолжают наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и объектам в Херсонской области, включая памятники на кладбище, сообщил глава... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:17

2024-04-17T21:17

2024-04-17T21:17

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

андрей алексеенко

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и объектам в Херсонской области, включая памятники на кладбище, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "Сегодня в 15-км зоне дроны нацистов атаковали легковые автомобили, объекты энергетики и даже памятники на кладбище! Удары по гражданской инфраструктуре не прекращаются во всех районах вдоль Днепра - от Голой Пристани до Верхнего Рогачика. Только в соседних поселках Горностаевка и Каиры сегодня зафиксировано 16 атак дронов. Причем несколько прилетов пришлись в обед по кладбищу Каир, пострадали памятники. Вряд ли их можно было с чем-то спутать средь бела дня", - написал Алексеенко в своем Telegram–канале. В Новой Каховке сегодня атаковали территорию ЖЭКа на улице Дзержинского, в результате сгорел старенький УАЗик коммунальщиков, на котором бригада выезжала на вызовы, сообщил он. Глава правительства отметил, что обошлось без жертв и раненых. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html

https://ria.ru/20240222/avtobus-1928912056.html

херсонская область

днепр (город)

россия

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