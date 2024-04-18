https://ria.ru/20240418/pavodok-1940901090.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 29 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 29 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 29 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) четверга, с утра вырос на 29 сантиметров и достиг 999 сантиметра, сообщает горадминистрация... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:15
2024-04-18T20:15
2024-04-18T20:15
тобол (река)
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наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) четверга, с утра вырос на 29 сантиметров и достиг 999 сантиметра, сообщает горадминистрация в телеграм-канале. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 999 сантиметров.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на 29 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 29 см и достиг 999 см