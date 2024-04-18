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Близость Азербайджана должна воодушевлять армян, заявил Пашинян - РИА Новости, 18.04.2024
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01:02 18.04.2024 (обновлено: 01:19 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html
Близость Азербайджана должна воодушевлять армян, заявил Пашинян
Близость Азербайджана должна воодушевлять армян, заявил Пашинян - РИА Новости, 18.04.2024
Близость Азербайджана должна воодушевлять армян, заявил Пашинян
Власти Армении хотят, чтобы близость Азербайджана к приграничным армянским селам не тревожила, а воодушевляла их жителей, в частности перспективами взаимной... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:02
2024-04-18T01:19
в мире
азербайджан
армения
баку
никол пашинян
шахин мустафаев
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Власти Армении хотят, чтобы близость Азербайджана к приграничным армянским селам не тревожила, а воодушевляла их жителей, в частности перспективами взаимной торговли, заявил армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями села Киранц Тавушской области. Видеорепортаж со встречи, посвященной процессу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, опубликовало госагентство "Арменпресс". "Наша цель, задумка состоят в том, чтобы вы говорили: "В 50 метрах - Азербайджан" не с тревогой, а говорили: "Как хорошо, что в 50 метрах - Азербайджан, мы будем заниматься там торговлей, строить хозяйство". А может быть построен и пропускной пункт, через который будут проезжать автомобили и платить за это Республики Армения", - заявил Пашинян. По его словам, у сельчан может возникнуть вопрос, а есть ли стопроцентная гарантия, что так и будет. "Я на сто процентов не гарантирую, но знаю, что делая шаг за шагом, дойдем до 90 и более процентов. Но если мы не сделаем эти шаги, то гарантируем, что в регионе будет новый взрыв. Перед нами стоит задача обеспечить верховенство закона в регионе, так как за последние 30 лет мы жили в атмосфере беспредела. Мы говорим, что эпоха беспредела должна быть прекращена и с нашей, и их (Азербайджана - ред.) стороны. Есть право, закон, линия, и мы становимся на этой линии", - сказал Пашинян. По его словам, встав на эту линию, "Армения станет в сто раз сильнее". Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе. Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В аппарате вице-премьера также сообщили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда названных сел. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность.
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939017253.html
https://ria.ru/20240309/armeniya-1932036373.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, шахин мустафаев
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Никол Пашинян, Шахин Мустафаев
Близость Азербайджана должна воодушевлять армян, заявил Пашинян

Пашинян: Ереван хочет, чтобы близость Азербайджана вдохновляла армянских сельчан

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Власти Армении хотят, чтобы близость Азербайджана к приграничным армянским селам не тревожила, а воодушевляла их жителей, в частности перспективами взаимной торговли, заявил армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями села Киранц Тавушской области.
Видеорепортаж со встречи, посвященной процессу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, опубликовало госагентство "Арменпресс".
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"Наша цель, задумка состоят в том, чтобы вы говорили: "В 50 метрах - Азербайджан" не с тревогой, а говорили: "Как хорошо, что в 50 метрах - Азербайджан, мы будем заниматься там торговлей, строить хозяйство". А может быть построен и пропускной пункт, через который будут проезжать автомобили и платить за это Республики Армения", - заявил Пашинян.
По его словам, у сельчан может возникнуть вопрос, а есть ли стопроцентная гарантия, что так и будет. "Я на сто процентов не гарантирую, но знаю, что делая шаг за шагом, дойдем до 90 и более процентов. Но если мы не сделаем эти шаги, то гарантируем, что в регионе будет новый взрыв. Перед нами стоит задача обеспечить верховенство закона в регионе, так как за последние 30 лет мы жили в атмосфере беспредела. Мы говорим, что эпоха беспредела должна быть прекращена и с нашей, и их (Азербайджана - ред.) стороны. Есть право, закон, линия, и мы становимся на этой линии", - сказал Пашинян. По его словам, встав на эту линию, "Армения станет в сто раз сильнее".
Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
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Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В аппарате вице-премьера также сообщили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда названных сел. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война.
Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность.
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В миреАзербайджанАрменияБакуНикол ПашинянШахин Мустафаев
 
 
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