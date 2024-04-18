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Голосование СБ ООН по резолюции по Палестине назначено на 00:00 мск - РИА Новости, 18.04.2024
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17:00 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/palestina-1940853594.html
Голосование СБ ООН по резолюции по Палестине назначено на 00:00 мск
Голосование СБ ООН по резолюции по Палестине назначено на 00:00 мск - РИА Новости, 18.04.2024
Голосование СБ ООН по резолюции по Палестине назначено на 00:00 мск
Голосование СБ ООН по проекту резолюции, рекомендующей принять Палестину в состав Организации Объединенных Наций, намечено на 17.00 (00.00 мск), сообщило... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:00
2024-04-18T17:00
в мире
палестина
израиль
сша
оон
движение неприсоединения
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
совет безопасности оон
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Голосование СБ ООН по проекту резолюции, рекомендующей принять Палестину в состав Организации Объединенных Наций, намечено на 17.00 (00.00 мск), сообщило председательствующее в Совбезе постпредство Мальты. "Голосование назначено на 17.00", - указали в постпредстве журналистам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Однако США уже неоднократно выражали мнение, что "вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться израильтяне и палестинцы". Израиль, пользующийся покровительством США, ясно дал понять, что против полноценного включения Палестины в семью ООН. По мнению израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, если СБ примет резолюцию, "он больше не будет заслуживать того, чтобы называться Советом безопасности - он навсегда должен будет именоваться террористическим советом". Палестина еще в 2011 году попросила принять ее ряды полноценных членов ООН, но тогда не добилась этого. В апреле 2024 года государство официально попросило СБ рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН. Ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения. Полянский заявлял, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Китай также за вступление палестинского государства в организацию.
https://ria.ru/20240408/palestiny-1938681388.html
https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html
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4.7
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в мире, палестина, израиль, сша, оон, движение неприсоединения, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон
В мире, Палестина, Израиль, США, ООН, Движение неприсоединения, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет Безопасности ООН
Голосование СБ ООН по резолюции по Палестине назначено на 00:00 мск

Голосование в Совбезе по приему Палестины в ООН наметили на 00:00 мск

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Голосование СБ ООН по проекту резолюции, рекомендующей принять Палестину в состав Организации Объединенных Наций, намечено на 17.00 (00.00 мск), сообщило председательствующее в Совбезе постпредство Мальты.
"Голосование назначено на 17.00", - указали в постпредстве журналистам.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Китай выступил за принятие Палестины в ООН
8 апреля, 17:59
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Однако США уже неоднократно выражали мнение, что "вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться израильтяне и палестинцы". Израиль, пользующийся покровительством США, ясно дал понять, что против полноценного включения Палестины в семью ООН. По мнению израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, если СБ примет резолюцию, "он больше не будет заслуживать того, чтобы называться Советом безопасности - он навсегда должен будет именоваться террористическим советом".
Палестина еще в 2011 году попросила принять ее ряды полноценных членов ООН, но тогда не добилась этого. В апреле 2024 года государство официально попросило СБ рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН. Ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения. Полянский заявлял, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Китай также за вступление палестинского государства в организацию.
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН
8 апреля, 17:14
 
В миреПалестинаИзраильСШАООНДвижение неприсоединенияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСовет Безопасности ООН
 
 
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