Голосование СБ ООН по резолюции по Палестине назначено на 00:00 мск
Голосование в Совбезе по приему Палестины в ООН наметили на 00:00 мск
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 18 апр - РИА Новости. Голосование СБ ООН по проекту резолюции, рекомендующей принять Палестину в состав Организации Объединенных Наций, намечено на 17.00 (00.00 мск), сообщило председательствующее в Совбезе постпредство Мальты.
"Голосование назначено на 17.00", - указали в постпредстве журналистам.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Однако США уже неоднократно выражали мнение, что "вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться израильтяне и палестинцы". Израиль, пользующийся покровительством США, ясно дал понять, что против полноценного включения Палестины в семью ООН. По мнению израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, если СБ примет резолюцию, "он больше не будет заслуживать того, чтобы называться Советом безопасности - он навсегда должен будет именоваться террористическим советом".
Палестина еще в 2011 году попросила принять ее ряды полноценных членов ООН, но тогда не добилась этого. В апреле 2024 года государство официально попросило СБ рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН. Ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения. Полянский заявлял, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Китай также за вступление палестинского государства в организацию.
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