https://ria.ru/20240418/palestina-1940853594.html

Голосование СБ ООН по резолюции по Палестине назначено на 00:00 мск

Голосование СБ ООН по резолюции по Палестине назначено на 00:00 мск - РИА Новости, 18.04.2024

Голосование СБ ООН по резолюции по Палестине назначено на 00:00 мск

Голосование СБ ООН по проекту резолюции, рекомендующей принять Палестину в состав Организации Объединенных Наций, намечено на 17.00 (00.00 мск), сообщило... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:00

2024-04-18T17:00

2024-04-18T17:00

в мире

палестина

израиль

сша

оон

движение неприсоединения

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

совет безопасности оон

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ООН, 18 апр - РИА Новости. Голосование СБ ООН по проекту резолюции, рекомендующей принять Палестину в состав Организации Объединенных Наций, намечено на 17.00 (00.00 мск), сообщило председательствующее в Совбезе постпредство Мальты. "Голосование назначено на 17.00", - указали в постпредстве журналистам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Однако США уже неоднократно выражали мнение, что "вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться израильтяне и палестинцы". Израиль, пользующийся покровительством США, ясно дал понять, что против полноценного включения Палестины в семью ООН. По мнению израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, если СБ примет резолюцию, "он больше не будет заслуживать того, чтобы называться Советом безопасности - он навсегда должен будет именоваться террористическим советом". Палестина еще в 2011 году попросила принять ее ряды полноценных членов ООН, но тогда не добилась этого. В апреле 2024 года государство официально попросило СБ рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН. Ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения. Полянский заявлял, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Китай также за вступление палестинского государства в организацию.

https://ria.ru/20240408/palestiny-1938681388.html

https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, сша, оон, движение неприсоединения, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон