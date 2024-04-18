https://ria.ru/20240418/orsk-1940711131.html

Объекты водоканала частично затопленного Орска обесточились из-за аварии

Объекты водоканала частично затопленного Орска обесточились из-за аварии - РИА Новости, 18.04.2024

Объекты водоканала частично затопленного Орска обесточились из-за аварии

Орский водоканал существенно сократил подачу воды в город из-за обесточивания объектов, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:26

2024-04-18T08:26

2024-04-18T11:04

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940726483_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_c414d98608aea79927c8c796d8040044.jpg

УФА, 18 апр — РИА Новости. Орский водоканал существенно сократил подачу воды в город из-за обесточивания объектов, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале."Ночью из-за срабатывания защиты подтопленной линии электропередачи Орского производственного отделения "Оренбургэнерго" временно ограничено электроснабжение объектов водоканала. Произошло существенное снижение подачи воды в город", — говорится в публикации.В течение ночи специалисты перевели питание части оборудования на другую линию. Работы идут круглосуточно, над устранением неисправности работают 15 человек, для проведения испытаний привлекли электролабораторию."Сейчас электроснабжение объектов Кумакского водозабора частично восстановлено. Ведутся работы по восстановлению подачи воды в город. На месте проводится осмотр скважин для их оперативного перезапуска", — добавили в правительстве региона.Запуск водозабора в Орске курирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер."С ночи все службы работают на запуске скважин. Дал поручение дополнительно направить в Орск технику для подвоза воды из других муниципалитетов — порядка 15 водовозов уже выехали в город. Вчера в жилые кварталы выставили емкости с водой, которые пополняются в постоянном режиме", — сказал глава региона.Он подчеркнул, что принимаемые меры — временные, пока не начнут работу все скважины водоканала.В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация людей. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.Уровень Урала у частично затопленного Орска за сутки снизился на 22 сантиметра и составляет 555 сантиметров, что ниже критического.

https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html

https://realty.ria.ru/20240411/damba-1939266225.html

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, происшествия, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024