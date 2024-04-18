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Объекты водоканала частично затопленного Орска обесточились из-за аварии - РИА Новости, 18.04.2024
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08:26 18.04.2024 (обновлено: 11:04 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/orsk-1940711131.html
Объекты водоканала частично затопленного Орска обесточились из-за аварии
Объекты водоканала частично затопленного Орска обесточились из-за аварии - РИА Новости, 18.04.2024
Объекты водоканала частично затопленного Орска обесточились из-за аварии
Орский водоканал существенно сократил подачу воды в город из-за обесточивания объектов, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:26
2024-04-18T11:04
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 18 апр — РИА Новости. Орский водоканал существенно сократил подачу воды в город из-за обесточивания объектов, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале."Ночью из-за срабатывания защиты подтопленной линии электропередачи Орского производственного отделения "Оренбургэнерго" временно ограничено электроснабжение объектов водоканала. Произошло существенное снижение подачи воды в город", — говорится в публикации.В течение ночи специалисты перевели питание части оборудования на другую линию. Работы идут круглосуточно, над устранением неисправности работают 15 человек, для проведения испытаний привлекли электролабораторию."Сейчас электроснабжение объектов Кумакского водозабора частично восстановлено. Ведутся работы по восстановлению подачи воды в город. На месте проводится осмотр скважин для их оперативного перезапуска", — добавили в правительстве региона.Запуск водозабора в Орске курирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер."С ночи все службы работают на запуске скважин. Дал поручение дополнительно направить в Орск технику для подвоза воды из других муниципалитетов — порядка 15 водовозов уже выехали в город. Вчера в жилые кварталы выставили емкости с водой, которые пополняются в постоянном режиме", — сказал глава региона.Он подчеркнул, что принимаемые меры — временные, пока не начнут работу все скважины водоканала.В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация людей. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.Уровень Урала у частично затопленного Орска за сутки снизился на 22 сантиметра и составляет 555 сантиметров, что ниже критического.
https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html
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орск, происшествия, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Объекты водоканала частично затопленного Орска обесточились из-за аварии

В Орске остались без энергоснабжения объекты водоканала, подача воды снижена

© Фото : Денис Паслер/TelegramВвод скважин Кумакского водозабора в Орске. 18 апреля 2024 года
Ввод скважин Кумакского водозабора в Орске. 18 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Денис Паслер/Telegram
Ввод скважин Кумакского водозабора в Орске. 18 апреля 2024 года
Читать ria.ru в
УФА, 18 апр — РИА Новости. Орский водоканал существенно сократил подачу воды в город из-за обесточивания объектов, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале.
"Ночью из-за срабатывания защиты подтопленной линии электропередачи Орского производственного отделения "Оренбургэнерго" временно ограничено электроснабжение объектов водоканала. Произошло существенное снижение подачи воды в город", — говорится в публикации.
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В течение ночи специалисты перевели питание части оборудования на другую линию. Работы идут круглосуточно, над устранением неисправности работают 15 человек, для проведения испытаний привлекли электролабораторию.
«
"Сейчас электроснабжение объектов Кумакского водозабора частично восстановлено. Ведутся работы по восстановлению подачи воды в город. На месте проводится осмотр скважин для их оперативного перезапуска", — добавили в правительстве региона.
Запуск водозабора в Орске курирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«
"С ночи все службы работают на запуске скважин. Дал поручение дополнительно направить в Орск технику для подвоза воды из других муниципалитетов — порядка 15 водовозов уже выехали в город. Вчера в жилые кварталы выставили емкости с водой, которые пополняются в постоянном режиме", — сказал глава региона.
Он подчеркнул, что принимаемые меры — временные, пока не начнут работу все скважины водоканала.
Обстановка в Орске: пик паводка пройден, вода начала отступать
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

Район Старого города в Орске

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

Район Старого города в Орске

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

Район Старого города в Орске

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

В районе Старого города в Орске

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

Район Старого города в Орске

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

Район Старого города в Орске

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

Сотрудники МЧС на улице Старого города в Орске

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

Район Старого города в Орске

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

Район Старого города в Орске

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

Раздача гуманитарной помощи жителям в районе Старого города в Орске

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

Собачка в пункте временного размещения в Орске для жителей, пострадавших от паводка

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

Район Старого города в Орске

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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12 из 12

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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2 из 12

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация людей. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
Уровень Урала у частично затопленного Орска за сутки снизился на 22 сантиметра и составляет 555 сантиметров, что ниже критического.
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин во время пресс-подхода в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Глава Минстроя: дамба в Орске - земляной вал, она не стоит 1 млрд рублей
11 апреля, 10:14
 
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