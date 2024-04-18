https://ria.ru/20240418/orlov-1940737230.html

Дипломат назвал три оплошности Макрона, испортившие отношения с Россией

Дипломат назвал три оплошности Макрона, испортившие отношения с Россией - РИА Новости, 18.04.2024

Дипломат назвал три оплошности Макрона, испортившие отношения с Россией

Бывший посол России во Франции Александр Орлов заявил в четверг, что отношения между Парижем и Москвой находятся на самом низком уровне, а французский лидер... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:49

2024-04-18T10:49

2024-04-18T11:12

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евросоюз

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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Бывший посол России во Франции Александр Орлов заявил в четверг, что отношения между Парижем и Москвой находятся на самом низком уровне, а французский лидер Эммануэль Макрон за последнее время совершил три шага, усиливших разрыв между странами. "Наши отношения сейчас действительно находятся на самом низком уровне. Я, занимавшийся франко-российскими отношениями 50 лет, могу сказать, что никогда они не были так плохи, как сегодня. И в последнее время президент Франции все-таки совершил некоторые оплошности, которые еще сильнее расширили пропасть, которая сегодня разделяет Францию и Россию", – сказал он в эфире радиостанции RFI. По его словам, к этому можно отнести заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину, от чего, как отмечает экс-посол, отреклись практически все партнеры Франции. "Потом идея мира во время Олимпийских игр в Париже, куда не приглашены российские атлеты. И в-третьих, это странное приглашение России на церемонию по случаю 80-летие высадки (союзников в Нормандии - ред.) без президента (РФ) Путина... Это приглашение может быть воспринято только как оскорбление", – продолжил экс-посол, добавив, что можно легко догадаться, какая будет реакция на подобное приглашение. Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240416/normandiya-1940340691.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933196878.html

https://radiosputnik.ru/20240324/makron-1935528489.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей шойгу, себастьян лекорню, евросоюз, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)