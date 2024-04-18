https://ria.ru/20240418/opasnost-1940885208.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.04.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за снега, метели и сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:07

2024-04-18T19:07

2024-04-18T19:07

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за снега, метели и сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Рocгидрометцeнтрa, с 11 часов 19 апреля до 3 часов 20 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за неблагоприятных погодных условий. В период с 11 часов 19 апреля до 3 часов 20 апреля ожидается сильный ветер. Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. В период с 13 часов 19 апреля до 00 часов 20 апреля в отдельных районах города ожидаются метель и местами сильный снег", - говорится в сообщении. Власти просят жителей города соблюдать особую осторожность.

https://ria.ru/20240418/pogoda-1940799630.html

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