https://ria.ru/20240418/opasnost-1940885208.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.04.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за снега, метели и сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:07
2024-04-18T19:07
2024-04-18T19:07
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за снега, метели и сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Рocгидрометцeнтрa, с 11 часов 19 апреля до 3 часов 20 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за неблагоприятных погодных условий. В период с 11 часов 19 апреля до 3 часов 20 апреля ожидается сильный ветер. Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. В период с 13 часов 19 апреля до 00 часов 20 апреля в отдельных районах города ожидаются метель и местами сильный снег", - говорится в сообщении. Власти просят жителей города соблюдать особую осторожность.
https://ria.ru/20240418/pogoda-1940799630.html
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санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега и ветра