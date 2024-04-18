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Стало известно, сколько с начала года Киев потратил на закупку оружия - РИА Новости, 18.04.2024
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14:50 18.04.2024 (обновлено: 14:54 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/minfin-1940813486.html
Стало известно, сколько с начала года Киев потратил на закупку оружия
Стало известно, сколько с начала года Киев потратил на закупку оружия - РИА Новости, 18.04.2024
Стало известно, сколько с начала года Киев потратил на закупку оружия
Украина потратила в начале года на закупку вооружения 4 миллиарда долларов из бюджета, сообщил в четверг министр финансов страны Сергей Марченко. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:50
2024-04-18T14:54
украина
россия
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сергей марченко
сергей лавров
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украина потратила в начале года на закупку вооружения 4 миллиарда долларов из бюджета, сообщил в четверг министр финансов страны Сергей Марченко. "В начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как финансирования, так и вооружения и боеприпасов... Четыре миллиарда долларов США - именно такой объем средств на закупку вооружения потратило правительство в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета", - написал Марченко на своей странице в соцсети Facebook*. Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск. Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929325596.html
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украина, россия, сша, сергей марченко, сергей лавров, нато, facebook, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Марченко, Сергей Лавров, НАТО, Facebook, Специальная военная операция на Украине, В мире
Стало известно, сколько с начала года Киев потратил на закупку оружия

Минфин Украины: Киев потратил оружие четыре миллиарда долларов с начала года

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украина потратила в начале года на закупку вооружения 4 миллиарда долларов из бюджета, сообщил в четверг министр финансов страны Сергей Марченко.
"В начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как финансирования, так и вооружения и боеприпасов... Четыре миллиарда долларов США - именно такой объем средств на закупку вооружения потратило правительство в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета", - написал Марченко на своей странице в соцсети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ
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Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск.
Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей МарченкоСергей ЛавровНАТОFacebookВ мире
 
 
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