https://ria.ru/20240418/mikheev-1940715348.html

Израиль вынудил Иран на военный ответ, считает эксперт

Израиль вынудил Иран на военный ответ, считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2024

Израиль вынудил Иран на военный ответ, считает эксперт

Тель-Авив в результате провокационного удара по иранскому консульству в Дамаске вынудил Иран на военный ответ и заставил США активнее участвовать в конфликте, а РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:13

2024-04-18T09:13

2024-04-18T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Тель-Авив в результате провокационного удара по иранскому консульству в Дамаске вынудил Иран на военный ответ и заставил США активнее участвовать в конфликте, а Тегеран показал, что эпоха неприкосновенности Израиля закончилась, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. "Израиль в данной ситуации провоцирует Иран достаточно давно, насколько я понимаю - цель простая : втянуть Иран в более активное противостояние для того, чтобы через эту ситуацию заставить активнее включиться в эту ситуацию США и союзников по НАТО. Отчасти Израилю это удалось, спровоцировав Иран ударом по консульству в Дамаске. Кстати говоря, этот удар нарушает все возможные международные соглашения по поводу неприкосновенности дипломатических представительств. Ударив по консульству, Израиль вытянул Иран на ответный удар - с одной стороны, с другой - заставил США и союзников - Британию, Францию, Иорданию - защищать Израиль, то есть втянуться в эту ситуацию" , - сказал Михеев. В результате, отметил он, в конгрессе США будет рассматриваться выделение средств - пакет помощи Израилю, так что цели были достигнуты. "Но, с другой стороны, это - цели тактические. А Иран продемонстрировал такой ответ, который показал стратегическую слабость и Израиля, и Запада. Во-первых сам Израиль признает, что девять ракет долетели, это означает, что ни собственное ПВО, ни помощь союзников не может обеспечить стопроцентную безопасность. Второе, учитывая тот факт, что Иран, скорее всего, стоит на пороге создания ядерного оружия - представьте, что на этих долетевших ракетах были бы ядерные боеголовки. От Израиля просто ничего не осталось бы, страна маленькая. Третье - такое количество беспилотников вскрыло систему ПВО, а четвертое - сегодня они их запустили 300, а завтра смогут запустить тысячу - что будет тогда? Так что разговоры о том , что всё посбивали - это из области пропаганды" , - отметил эксперт. Еще один важный аспект этого противостояния - политический, считает Михеев. "С политической точи зрения Иран показал, что эпоха неприкосновенности Израиля подошла к концу. Мне кажется, что Израиль и союзники в легком шоке, что Иран ударил непосредственно по территории Израиля, потому что раньше никто себе этого не позволял", - добавил он. Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

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в мире, космос - риа наука, израиль, иран, сша, сергей михеев, бени ганц, нато, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году