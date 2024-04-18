https://ria.ru/20240418/melikov-1940915498.html

Глава Дагестана прокомментировал инцидент с главой ГУ МЧС Чечни

Глава Дагестана прокомментировал инцидент с главой ГУ МЧС Чечни - РИА Новости, 18.04.2024

Глава Дагестана прокомментировал инцидент с главой ГУ МЧС Чечни

Инцидент на КПП "Герзель" с главой управления МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым нужно тщательно изучить, однако он не повлияет на взаимоотношения между... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T21:51

2024-04-18T21:51

2024-04-18T23:48

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сергей меликов

дмитрий песков

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914778506_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_4fe6cdd68193c24da14b236eaa6417b7.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Инцидент на КПП "Герзель" с главой управления МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым нужно тщательно изучить, однако он не повлияет на взаимоотношения между республиками, заявил глава Дагестана Сергей Меликов."Инцидент, произошедший на КПП "Герзель", безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом", — написал он в Telegram-канале.Меликов добавил, что боевое братство дагестанского и чеченского народов в очередной раз доказало сплоченность и взаимовыручку в зоне проведения СВО."И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД", — подчеркнул глава Дагестана.Он также прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инциденте, отметив, что дагестанские полицейские по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка. По словам Меликова, в самые тяжелые дни, когда России угрожали международные бандформирования, они самоотверженно защищали свою землю и население, в том числе ценой своей жизни.Глава Дагестана выразил уверенность, что инцидент получит объективную оценку и не повлияет на отношения между регионами. По его словам, нельзя давать противникам России почву для провокаций, поэтому всем участникам процесса нужно предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" эту ситуацию.Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с задержанием начальника регионального управления МЧС на КПП "Герзель", назвав его "постыдной провокацией". По его словам, все действия осуществлялись без объяснения причин, хотя Цакаев не совершал грубых нарушений. Кадыров добавил, что у главы управления МЧС не было с собой служебных документов и формы, так как у него был выходной.Кадыров также попросил власти Дагестана обратить внимание на этот инцидент и принять необходимые меры.

https://ria.ru/20240418/provokatsiya-1940867904.html

https://ria.ru/20240418/chechnya-1940778875.html

https://ria.ru/20240416/kadyrov-1940371663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сергей меликов, дмитрий песков, рамзан кадыров