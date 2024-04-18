Глава Дагестана прокомментировал инцидент с главой ГУ МЧС Чечни
Глава Дагестана Меликов: инцидент с главой МЧС Чечни требует анализа
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов . Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Инцидент на КПП "Герзель" с главой управления МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым нужно тщательно изучить, однако он не повлияет на взаимоотношения между республиками, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
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"Инцидент, произошедший на КПП "Герзель", безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом", — написал он в Telegram-канале.
Меликов добавил, что боевое братство дагестанского и чеченского народов в очередной раз доказало сплоченность и взаимовыручку в зоне проведения СВО.
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"И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД", — подчеркнул глава Дагестана.
Он также прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инциденте, отметив, что дагестанские полицейские по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка. По словам Меликова, в самые тяжелые дни, когда России угрожали международные бандформирования, они самоотверженно защищали свою землю и население, в том числе ценой своей жизни.
Глава Дагестана выразил уверенность, что инцидент получит объективную оценку и не повлияет на отношения между регионами. По его словам, нельзя давать противникам России почву для провокаций, поэтому всем участникам процесса нужно предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" эту ситуацию.
Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с задержанием начальника регионального управления МЧС на КПП "Герзель", назвав его "постыдной провокацией". По его словам, все действия осуществлялись без объяснения причин, хотя Цакаев не совершал грубых нарушений. Кадыров добавил, что у главы управления МЧС не было с собой служебных документов и формы, так как у него был выходной.
Кадыров также попросил власти Дагестана обратить внимание на этот инцидент и принять необходимые меры.
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