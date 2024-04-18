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Илон Маск отреагировал на рассказ Павла Дурова о нападении в Сан-Франциско

Илон Маск отреагировал на рассказ Павла Дурова о нападении в Сан-Франциско - РИА Новости, 18.04.2024

Илон Маск отреагировал на рассказ Павла Дурова о нападении в Сан-Франциско

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что безопасность улиц в США является базовым требованием на фоне рассказа основателя Telegram Павла... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:40

2024-04-18T08:40

2024-04-18T09:14

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что безопасность улиц в США является базовым требованием на фоне рассказа основателя Telegram Павла Дурова о том, что его попытались ограбить в Сан-Франциско. Маск поставил одобряющую реакцию на публикацию пользователя Гарри Тана, который опубликовал отрывок из недавнего интервью Дурова, рассказавшего о попытке ограбления, и заявил, что безопасные улицы – это лишь базовое требование и призвал полицейскую комиссию и судей к ответу "за то, что они сделали с Сан-Франциско". Ранее в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону Дуров рассказал, что хотел обосноваться в США, но передумал, когда в первый и единственный раз в жизни подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско, которые попытались вырвать из его рук телефон.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, технологии, сша, сан-франциско, илон маск, павел дуров, telegram