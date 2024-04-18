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Илон Маск отреагировал на рассказ Павла Дурова о нападении в Сан-Франциско - РИА Новости, 18.04.2024
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08:40 18.04.2024 (обновлено: 09:14 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/mask-1940711964.html
Илон Маск отреагировал на рассказ Павла Дурова о нападении в Сан-Франциско
Илон Маск отреагировал на рассказ Павла Дурова о нападении в Сан-Франциско - РИА Новости, 18.04.2024
Илон Маск отреагировал на рассказ Павла Дурова о нападении в Сан-Франциско
Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что безопасность улиц в США является базовым требованием на фоне рассказа основателя Telegram Павла... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:40
2024-04-18T09:14
в мире
технологии
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сан-франциско
илон маск
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что безопасность улиц в США является базовым требованием на фоне рассказа основателя Telegram Павла Дурова о том, что его попытались ограбить в Сан-Франциско. Маск поставил одобряющую реакцию на публикацию пользователя Гарри Тана, который опубликовал отрывок из недавнего интервью Дурова, рассказавшего о попытке ограбления, и заявил, что безопасные улицы – это лишь базовое требование и призвал полицейскую комиссию и судей к ответу "за то, что они сделали с Сан-Франциско". Ранее в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону Дуров рассказал, что хотел обосноваться в США, но передумал, когда в первый и единственный раз в жизни подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско, которые попытались вырвать из его рук телефон.
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в мире, технологии, сша, сан-франциско, илон маск, павел дуров, telegram
В мире, Технологии, США, Сан-Франциско, Илон Маск, Павел Дуров, Telegram

Илон Маск отреагировал на рассказ Павла Дурова о нападении в Сан-Франциско

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что безопасность улиц в США является базовым требованием на фоне рассказа основателя Telegram Павла Дурова о том, что его попытались ограбить в Сан-Франциско.
Маск поставил одобряющую реакцию на публикацию пользователя Гарри Тана, который опубликовал отрывок из недавнего интервью Дурова, рассказавшего о попытке ограбления, и заявил, что безопасные улицы – это лишь базовое требование и призвал полицейскую комиссию и судей к ответу "за то, что они сделали с Сан-Франциско".
Ранее в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону Дуров рассказал, что хотел обосноваться в США, но передумал, когда в первый и единственный раз в жизни подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско, которые попытались вырвать из его рук телефон.
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В миреТехнологииСШАСан-ФранцискоИлон МаскПавел ДуровTelegram
 
 
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