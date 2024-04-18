https://ria.ru/20240418/marochko-1940708075.html

Киев завозит в Харьков партии генераторов, сообщил Марочко

Киев завозит в Харьков партии генераторов, сообщил Марочко - РИА Новости, 18.04.2024

Киев завозит в Харьков партии генераторов, сообщил Марочко

Украинские власти в больших объемах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:36

2024-04-18T07:36

2024-04-18T07:49

специальная военная операция на украине

харьков

харьковская область

киев

андрей марочко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_fd3342e082859b9620c72b0a847c7573.jpg

ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские власти в больших объемах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В город Харьков и Харьковскую область начали приходить большими партиями электрогенераторы. Привезенные генераторы завозят вначале на склады, после чего их забирают представители госпредприятий и военнослужащие", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, также на автоприцепах в данный район прибыли автономные электроподстанции. "Данное оборудование от ведущих мировых брендов, и весьма дорогостоящее. Позволяет запитать небольшие промышленные предприятия и военные объекты", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240418/podpolschik-1940705178.html

https://ria.ru/20240418/lebedev-1940705304.html

харьков

харьковская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, харьковская область, киев, андрей марочко, в мире