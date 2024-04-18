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Киев завозит в Харьков партии генераторов, сообщил Марочко - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 18.04.2024 (обновлено: 07:49 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/marochko-1940708075.html
Киев завозит в Харьков партии генераторов, сообщил Марочко
Киев завозит в Харьков партии генераторов, сообщил Марочко - РИА Новости, 18.04.2024
Киев завозит в Харьков партии генераторов, сообщил Марочко
Украинские власти в больших объемах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:36
2024-04-18T07:49
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
киев
андрей марочко
в мире
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские власти в больших объемах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В город Харьков и Харьковскую область начали приходить большими партиями электрогенераторы. Привезенные генераторы завозят вначале на склады, после чего их забирают представители госпредприятий и военнослужащие", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, также на автоприцепах в данный район прибыли автономные электроподстанции. "Данное оборудование от ведущих мировых брендов, и весьма дорогостоящее. Позволяет запитать небольшие промышленные предприятия и военные объекты", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240418/podpolschik-1940705178.html
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харьков, харьковская область, киев, андрей марочко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Киев, Андрей Марочко, В мире
Киев завозит в Харьков партии генераторов, сообщил Марочко

Марочко: киевские власти в больших объемах завозит в Харьков партии генераторов

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские власти в больших объемах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В город Харьков и Харьковскую область начали приходить большими партиями электрогенераторы. Привезенные генераторы завозят вначале на склады, после чего их забирают представители госпредприятий и военнослужащие", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, также на автоприцепах в данный район прибыли автономные электроподстанции.
"Данное оборудование от ведущих мировых брендов, и весьма дорогостоящее. Позволяет запитать небольшие промышленные предприятия и военные объекты", - пояснил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьКиевАндрей МарочкоВ мире
 
 
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