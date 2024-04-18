https://ria.ru/20240418/magate-1940878492.html

МАГАТЭ подтвердило подготовку визита Гросси в Россию

МАГАТЭ подтвердило подготовку визита Гросси в Россию - РИА Новости, 18.04.2024

МАГАТЭ подтвердило подготовку визита Гросси в Россию

Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Россию планируется, сейчас ведется работа над деталями поездки, заявили РИА... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:38

2024-04-18T18:38

2024-04-18T18:51

россия

магатэ

в мире

рафаэль гросси

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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Россию планируется, сейчас ведется работа над деталями поездки, заявили РИА Новости в МАГАТЭ."Мы можем подтвердить, что планируется визит генерального директора, и мы работаем над деталями подготовки", - сообщили в пресс-службе агентства, отвечая на вопрос, планирует ли Гросси посетить Россию.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает визита Гросси в Россию в конце мая. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси