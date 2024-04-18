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МАГАТЭ подтвердило подготовку визита Гросси в Россию - РИА Новости, 18.04.2024
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18:38 18.04.2024 (обновлено: 18:51 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/magate-1940878492.html
МАГАТЭ подтвердило подготовку визита Гросси в Россию
МАГАТЭ подтвердило подготовку визита Гросси в Россию - РИА Новости, 18.04.2024
МАГАТЭ подтвердило подготовку визита Гросси в Россию
Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Россию планируется, сейчас ведется работа над деталями поездки, заявили РИА... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:38
2024-04-18T18:51
россия
магатэ
в мире
рафаэль гросси
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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Россию планируется, сейчас ведется работа над деталями поездки, заявили РИА Новости в МАГАТЭ."Мы можем подтвердить, что планируется визит генерального директора, и мы работаем над деталями подготовки", - сообщили в пресс-службе агентства, отвечая на вопрос, планирует ли Гросси посетить Россию.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает визита Гросси в Россию в конце мая. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.
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россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси
Россия, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси
МАГАТЭ подтвердило подготовку визита Гросси в Россию

МАГАТЭ: ведется работа над деталями поездки Гросси в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Россию планируется, сейчас ведется работа над деталями поездки, заявили РИА Новости в МАГАТЭ.
"Мы можем подтвердить, что планируется визит генерального директора, и мы работаем над деталями подготовки", - сообщили в пресс-службе агентства, отвечая на вопрос, планирует ли Гросси посетить Россию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает визита Гросси в Россию в конце мая. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.
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