МАГАТЭ подтвердило подготовку визита Гросси в Россию
МАГАТЭ: ведется работа над деталями поездки Гросси в Россию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Россию планируется, сейчас ведется работа над деталями поездки, заявили РИА Новости в МАГАТЭ.
"Мы можем подтвердить, что планируется визит генерального директора, и мы работаем над деталями подготовки", - сообщили в пресс-службе агентства, отвечая на вопрос, планирует ли Гросси посетить Россию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает визита Гросси в Россию в конце мая. Она напомнила, что МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, такое может происходить только по запросу государства-хозяина ядерного объекта.
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