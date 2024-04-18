https://ria.ru/20240418/lechenie-1940748529.html

Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург

Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург - РИА Новости, 18.04.2024

Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург

Американская девочка Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, приехала в Санкт-Петербург, чтобы... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:25

2024-04-18T11:25

2024-04-18T11:25

санкт-петербург

луна феннер

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Американская девочка Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, приехала в Санкт-Петербург, чтобы продолжить лечение, сообщила хирург частной городской клиники, где будут оперировать Луну. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. "(Семнадцатого апреля) в аэропорту моя команда встретила Луну Феннер - "девочку в маске Бэтмена" и её семью. Наш администратор... уже разместила семью в апартаментах для отдыха... Начинается предоперационное обследование", – сообщается на странице хирурга клиники, посвященной лечению гигантских родимых пятен. Как отмечается, пока у девочки сохранились "многочисленные участки пигментации на лице", что свидетельствует о том, что родимое пятно удалено "не радикально". Согласно материалам на странице хирурга, перед медиками стоит задача вернуть коже Луны "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Отмечается, что после лечения рубцы на лице девочки будут "тонкими, косметическими", и их количество сократится.

https://ria.ru/20201023/batmanluna-1581237585.html

https://ria.ru/20231110/glaz-1908544499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, луна феннер, сша, общество