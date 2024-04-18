https://ria.ru/20240418/lechenie-1940748529.html
Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург
Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург - РИА Новости, 18.04.2024
Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург
Американская девочка Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, приехала в Санкт-Петербург, чтобы... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:25
2024-04-18T11:25
2024-04-18T11:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Американская девочка Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, приехала в Санкт-Петербург, чтобы продолжить лечение, сообщила хирург частной городской клиники, где будут оперировать Луну. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. "(Семнадцатого апреля) в аэропорту моя команда встретила Луну Феннер - "девочку в маске Бэтмена" и её семью. Наш администратор... уже разместила семью в апартаментах для отдыха... Начинается предоперационное обследование", – сообщается на странице хирурга клиники, посвященной лечению гигантских родимых пятен. Как отмечается, пока у девочки сохранились "многочисленные участки пигментации на лице", что свидетельствует о том, что родимое пятно удалено "не радикально". Согласно материалам на странице хирурга, перед медиками стоит задача вернуть коже Луны "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Отмечается, что после лечения рубцы на лице девочки будут "тонкими, косметическими", и их количество сократится.
https://ria.ru/20201023/batmanluna-1581237585.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, луна феннер, сша, общество
Санкт-Петербург, Луна Феннер, США, Общество
Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург
Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Санкт-Петербург на лечение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Американская девочка Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, приехала в Санкт-Петербург, чтобы продолжить лечение, сообщила хирург частной городской клиники, где будут оперировать Луну.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны.
"(Семнадцатого апреля) в аэропорту моя команда встретила Луну Феннер - "девочку в маске Бэтмена" и её семью. Наш администратор... уже разместила семью в апартаментах для отдыха... Начинается предоперационное обследование", – сообщается на странице хирурга клиники, посвященной лечению гигантских родимых пятен.
Как отмечается, пока у девочки сохранились "многочисленные участки пигментации на лице", что свидетельствует о том, что родимое пятно удалено "не радикально".
Согласно материалам на странице хирурга, перед медиками стоит задача вернуть коже Луны "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Отмечается, что после лечения рубцы на лице девочки будут "тонкими, косметическими", и их количество сократится.