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Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург - РИА Новости, 18.04.2024
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11:25 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/lechenie-1940748529.html
Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург
Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург - РИА Новости, 18.04.2024
Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург
Американская девочка Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, приехала в Санкт-Петербург, чтобы... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:25
2024-04-18T11:25
санкт-петербург
луна феннер
сша
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Американская девочка Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, приехала в Санкт-Петербург, чтобы продолжить лечение, сообщила хирург частной городской клиники, где будут оперировать Луну. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. "(Семнадцатого апреля) в аэропорту моя команда встретила Луну Феннер - "девочку в маске Бэтмена" и её семью. Наш администратор... уже разместила семью в апартаментах для отдыха... Начинается предоперационное обследование", – сообщается на странице хирурга клиники, посвященной лечению гигантских родимых пятен. Как отмечается, пока у девочки сохранились "многочисленные участки пигментации на лице", что свидетельствует о том, что родимое пятно удалено "не радикально". Согласно материалам на странице хирурга, перед медиками стоит задача вернуть коже Луны "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Отмечается, что после лечения рубцы на лице девочки будут "тонкими, косметическими", и их количество сократится.
https://ria.ru/20201023/batmanluna-1581237585.html
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санкт-петербург, луна феннер, сша, общество
Санкт-Петербург, Луна Феннер, США, Общество
Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Петербург

Американская девочка в "маске Бэтмана" приехала в Санкт-Петербург на лечение

© Фото из личного архива Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024
 Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024
© Фото из личного архива
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Американская девочка Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за огромного родимого пятна на лице, приехала в Санкт-Петербург, чтобы продолжить лечение, сообщила хирург частной городской клиники, где будут оперировать Луну.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны.
Кэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с маской Бэтмена - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала ее фото после операции
23 октября 2020, 17:28
"(Семнадцатого апреля) в аэропорту моя команда встретила Луну Феннер - "девочку в маске Бэтмена" и её семью. Наш администратор... уже разместила семью в апартаментах для отдыха... Начинается предоперационное обследование", – сообщается на странице хирурга клиники, посвященной лечению гигантских родимых пятен.
Как отмечается, пока у девочки сохранились "многочисленные участки пигментации на лице", что свидетельствует о том, что родимое пятно удалено "не радикально".
Согласно материалам на странице хирурга, перед медиками стоит задача вернуть коже Луны "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас ребёнок спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Отмечается, что после лечения рубцы на лице девочки будут "тонкими, косметическими", и их количество сократится.
Военный ветеран из Арканзаса Аарон Джеймс, которому хирурги медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провели первую в мире пересадку целого глаза и части лица - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В США провели первую в мире пересадку целого глаза
10 ноября 2023, 03:31
 
Санкт-ПетербургЛуна ФеннерСШАОбщество
 
 
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