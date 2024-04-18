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В Воронеже при атаке БПЛА повреждены девять домов и автомобиль - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/kstenin-1940725390.html
В Воронеже при атаке БПЛА повреждены девять домов и автомобиль
В Воронеже при атаке БПЛА повреждены девять домов и автомобиль - РИА Новости, 18.04.2024
В Воронеже при атаке БПЛА повреждены девять домов и автомобиль
Девять домов и автомобиль получили повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:58
2024-04-18T09:58
происшествия
жилье
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Девять домов и автомобиль получили повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что минувшей ночью силами ПВО в Воронежской области был перехвачен один беспилотник и уничтожены три малоразмерных воздушных шара. В результате атаки беспилотника пострадала женщина 1956 года рождения. Кроме того, как информировал губернатор области Александр Гусев, предварительно, получили повреждения четыре домовладения. "Продолжаем осмотр территории, уточняем последствия для частных домовладений. За утро выявлены повреждения одного автомобиля и девяти домов. Возгораний по ним не было, если гражданам потребуется временное жилье - предоставим", - написал Кстенин. По словам мэра, ущерб домам разный. "Где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные - выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки. Горожанам будем помогать в безусловном порядке, разбирать и вывозить конструкции, все восстанавливать, средства на это есть, алгоритмы отработаны", - добавил мэр. Мэр отметил, что в "непосредственной близости к наиболее пострадавшему частному производству" располагается база "ЭкоЦентра", которая не пострадала, а также склад комбината благоустройства. "Его крыша незначительно повреждена, будет восстановлена собственными силами", - сообщил Кстенин.
https://ria.ru/20240417/meteozond-1940623013.html
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940548128.html
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происшествия, жилье, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Жилье, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине
В Воронеже при атаке БПЛА повреждены девять домов и автомобиль

Мэр Кстенин: в Воронеже при атаке БПЛА повреждены девять домов и автомобиль

© iStock.com / DedMityayВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / DedMityay
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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Девять домов и автомобиль получили повреждения в результате атаки беспилотника в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью силами ПВО в Воронежской области был перехвачен один беспилотник и уничтожены три малоразмерных воздушных шара. В результате атаки беспилотника пострадала женщина 1956 года рождения. Кроме того, как информировал губернатор области Александр Гусев, предварительно, получили повреждения четыре домовладения.
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"Продолжаем осмотр территории, уточняем последствия для частных домовладений. За утро выявлены повреждения одного автомобиля и девяти домов. Возгораний по ним не было, если гражданам потребуется временное жилье - предоставим", - написал Кстенин.
По словам мэра, ущерб домам разный.
"Где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные - выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки. Горожанам будем помогать в безусловном порядке, разбирать и вывозить конструкции, все восстанавливать, средства на это есть, алгоритмы отработаны", - добавил мэр.
Мэр отметил, что в "непосредственной близости к наиболее пострадавшему частному производству" располагается база "ЭкоЦентра", которая не пострадала, а также склад комбината благоустройства.
"Его крыша незначительно повреждена, будет восстановлена собственными силами", - сообщил Кстенин.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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