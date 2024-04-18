https://ria.ru/20240418/koreya-1940754087.html

МИД Южной Кореи заявил, что непричастен к отмене гастролей балета из России

МИД Южной Кореи заявил, что непричастен к отмене гастролей балета из России - РИА Новости, 18.04.2024

МИД Южной Кореи заявил, что непричастен к отмене гастролей балета из России

МИД Южной Кореи отказался комментировать отмену гастролей артистов российского балета и соответствующие заявления украинского МИД, заявив, что решение об отмене РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:45

2024-04-18T11:45

2024-04-18T11:45

культура

южная корея

россия

сеул

светлана захарова

владимир путин

большой театр

мариинский театр

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СЕУЛ, 18 апр – РИА Новости. МИД Южной Кореи отказался комментировать отмену гастролей артистов российского балета и соответствующие заявления украинского МИД, заявив, что решение об отмене принято "на частном уровне", заявили РИА Новости в МИД Республики Корея. "Насколько нам известно, решение было принято на частном уровне", - заявили в ведомстве на вопрос корреспондента РИА Новости о заявлении украинского МИД, что отмена "гастролей российского балета" в Южной Корее произошла "по инициативе МИД Украины". Украинское ведомство заявило, что "гала-концерт балета Большого театра", как и выступление российской примы-балерины Светланы Захаровой, не состоится "благодаря усилиям" посольства Украины в Сеуле и поддержке "международных партнеров". Как-либо комментировать заявление МИД Украины о наличии указанной "поддержки" МИД Южной Кореи отказался. "Суперконцерт балета Ballet & Model должен был пройти 16-18 апреля на одной из главных площадок Сеула – в Большом театре Культурного центра Сечжона. Балетная труппа включала ведущих артистов Большого театра, они планировали представить десять лучших сцен из своего классического репертуара, включая балеты "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Спартак" и "Дон Кихот". Дирижировать корейским оркестром COOP должен был заслуженный артист России, заместитель главного дирижера Большого театра Антон Гришанин. Как ранее заявил РИА Новости генеральный директор компании-организатора Ballet & Model Чхве Чжун Сок, выступление было сорвано из-за боязни руководителя площадки потерять должность. По его словам, договор об аренде зала для представления был заключен еще в прошлом году и поначалу не только не вызывал вопросов, но и всячески поддерживался со стороны ответственных сотрудников культурного центра, которые высказывали благодарность за организацию выступления артистов такого уровня. Но 27 марта этого года Чхве Чжун Соку поступил звонок от председателя Корейской ассоциации балета Пак Чэ Хона, который рассказал, что ему позвонил директор Культурного центра Сечжона Ан Хо Сан и попросил сделать так, чтобы руководитель Ballet & Model сам отказался проводить это выступление. При этом в качестве причин были названы недовольство южнокорейского МИД и правительства, в результате которых посольство Южной Корее в России якобы откажет артистам в выдаче виз, а комитет по оценке рейтинга визуальных материалов не одобрит выступления. Кроме того, в качестве повода для отказа Культурный центр Сечжона использует изменения в названии и программе представления. По словам Чхве Чжун Сока, проблем с выдачей виз и получением разрешений не возникло, в то время как отказ в одобрении внесения изменений в программу он получил уже на следующий день, что, по мнению Чхве, свидетельствует о личной заинтересованности директора площадки Ан Хо Сана, который создал искусственные препятствия, опасаясь, что выступление артистов балетной труппы Большого театра может стать препятствием для продления его в должности. Как сообщало агентство Рёнхап, Культурный центр Сечжона по результатам заседания комиссии по аренде помещений отклонил запрос на изменение шоу, назвав изменения в программе настолько значительные, что шоу можно было бы рассматривать как новое, и это якобы нарушает первоначальный контракт на аренду помещения. Сообщалось, что количество артистов было уменьшено с 20 до 8 (из них количество солистов с 12 до 6), а программа была сокращена на две сцены. Ранее посольство России в Сеуле заявило РИА Новости, что отмена в Южной Корее целого ряда представлений с участием российских артистов отражает некую тенденцию, которая не может не сказаться на дальнейшем сотрудничестве с Республикой Корея. В ведомстве отметили, что украинский МИД "манипулирует фактами": гастролей Большого театра в Южной Корее в текущем году не планировалось, речь шла об организации концертов мастеров российского балета в рамках сугубо коммерческого проекта южнокорейской компании Ballet & Model, реализуемого без участия государственных органов двух стран. "Текущую тенденцию мы, безусловно, будем вынуждены учитывать в нашей дальнейшей линии в сотрудничестве с Республикой Корея, в том числе и на культурном направлении. Она будет выстраиваться на принципе взаимности", - подчеркнули в посольстве. Этой весной в Южной Корее был запланирован целый ряд выступлений с участием российских артистов балета. Помимо выступления артистов Большого театра с 16 по 19 мая в Сеуле планировались гастроли ведущих танцоров Мариинского театра, включая главного солиста Ким Кимина, а также балетных трупп Большого, Paris Opera Ballet и Berlin Staatsballett. С 17 по 21 апреля в Сеульском арт-центре также должен был пройти балетный спектакль "Моданс" с участием прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой, однако он был отменен организаторами в середине марта "в целях обеспечения безопасности как зрителей, так и артистов". При этом незадолго до этого посольство Украины в Южной Корее выпустило заявление, в котором потребовало приостановить культурное сотрудничество с РФ и назвало "абсолютно неприемлемым" показ выступлений российских артистов, поскольку это "умаляет страдания украинского народа". Посольство РФ в Сеуле в ответ назвало требования Украины "неадекватными" и "грубыми выходками", отметив, что запланированные концерты являются исключительно культурным мероприятием и "обычной концертной деятельностью" на основе прямых договоренностей заинтересованных сторон. Впоследствии в дипмиссии также отмечали, что против предстоящих концертов российских балетных трупп в Сеуле велась нечистоплотная кампания по дискредитации, развязанная дипломатическими представителями ряда третьих стран. Сама балерина в интервью РИА Новости заявила, что ее гастроли были отменены не организаторами, а на уровне южнокорейского министерства культуры. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20240315/gastroli-1933192811.html

https://ria.ru/20240413/organizator-1939738899.html

https://ria.ru/20240306/koreya-1931362458.html

https://ria.ru/20230917/balet-1896784875.html

https://ria.ru/20240319/minkultury-1934134282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, россия, сеул, светлана захарова, владимир путин, большой театр, мариинский театр, в мире, культура