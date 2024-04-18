https://ria.ru/20240418/kitay-1940832622.html
Китай призвал США отменить повышенные пошлины на металлопрокат
Китай призвал США отменить повышенные пошлины на металлопрокат - РИА Новости, 18.04.2024
Китай призвал США отменить повышенные пошлины на металлопрокат
Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить повышенные пошлины на китайскую сталь и алюминий, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:47
2024-04-18T15:47
2024-04-18T15:48
экономика
китай
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пекин
джо байден
си цзиньпин
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить повышенные пошлины на китайскую сталь и алюминий, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства коммерции Китая. Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. По словам президента США Джо Байдена, решение о повышении ряда импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. "Призываем США заняться собственными проблемами, прекратить повышать пошлины на китайскую продукцию и немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные в отношении Китая", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "Китай примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов". Вместе с тем в минкоммерции КНР отметили, что давление США на другие страны с целью ограничить китайскую продукцию подорвет безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.
https://ria.ru/20240408/kitay-1938534559.html
https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909726556.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, пекин, джо байден, си цзиньпин
Экономика, Китай, США, Пекин, Джо Байден, Си Цзиньпин
Китай призвал США отменить повышенные пошлины на металлопрокат
Пекин призвал США отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий из Китая
ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить повышенные пошлины на китайскую сталь и алюминий, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства коммерции Китая.
Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. По словам президента США Джо Байдена
, решение о повышении ряда импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем КНР Си Цзиньпином
.
"Призываем США заняться собственными проблемами, прекратить повышать пошлины на китайскую продукцию и немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные в отношении Китая", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "Китай примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов".
Вместе с тем в минкоммерции КНР отметили, что давление США на другие страны с целью ограничить китайскую продукцию подорвет безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.