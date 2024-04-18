https://ria.ru/20240418/kitay-1940832622.html

Китай призвал США отменить повышенные пошлины на металлопрокат

Китай призвал США отменить повышенные пошлины на металлопрокат - РИА Новости, 18.04.2024

Китай призвал США отменить повышенные пошлины на металлопрокат

Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить повышенные пошлины на китайскую сталь и алюминий, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:47

2024-04-18T15:47

2024-04-18T15:48

экономика

китай

сша

пекин

джо байден

си цзиньпин

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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить повышенные пошлины на китайскую сталь и алюминий, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства коммерции Китая. Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. По словам президента США Джо Байдена, решение о повышении ряда импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. "Призываем США заняться собственными проблемами, прекратить повышать пошлины на китайскую продукцию и немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные в отношении Китая", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "Китай примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов". Вместе с тем в минкоммерции КНР отметили, что давление США на другие страны с целью ограничить китайскую продукцию подорвет безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.

https://ria.ru/20240408/kitay-1938534559.html

https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909726556.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, сша, пекин, джо байден, си цзиньпин