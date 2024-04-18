https://ria.ru/20240418/kitay-1940733903.html

Китай надеется, что США перестанут "считать себя превыше всех"

Китай надеется, что США перестанут "считать себя превыше всех" - РИА Новости, 18.04.2024

Китай надеется, что США перестанут "считать себя превыше всех"

Пекин надеется, что США перестанут "считать себя превыше всех" и прислушаются к призыву мирового сообщества, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, говоря... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:34

2024-04-18T10:34

2024-04-18T10:54

в мире

сша

палестина

китай

ретно марсуди

ван и (политик)

оон

движение неприсоединения

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ПЕКИН, 18 апр - РИА Новости. Пекин надеется, что США перестанут "считать себя превыше всех" и прислушаются к призыву мирового сообщества, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, говоря о конфликте на Ближнем Востоке. Ранее СБ ООН принял резолюцию 2728, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу о том, что резолюция не является обязывающей. Ван И отметил, что каждое государство-член ООН знает, что решения, принятые Советом Безопасности в соответствии с Уставом ООН, обязательны для соблюдения всеми странами. "Мы надеемся, что США перестанут считать себя превыше всех и внимательно прислушаются к голосу международного сообщества", - заявил Ван И на совместной пресс-конференции по итогам встречи со своей индонезийской коллегой Ретно Марсуди, его слова приводит официальный сайт МИД КНР. Глава китайского МИД также порекомендовал американским официальным лицам "как следует повторить основы международного права". По словам Ван И, в вопросе соблюдения международного права, в том числе правил Совета Безопасности, в ООН нет "исключений", а у США нет "особых привилегий". "Надеемся, что США изменят свою старую привычку ставить себя выше всех, будучи членом ООН, будут работать с другими государствами-членами над выполнением своих международных обязательств, поддержат резолюцию 2728, будут добиваться всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа как можно скорее, спасая палестинский народ из бедственного положения", - добавил он. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Однако США уже неоднократно выражали мнение, что "вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться израильтяне и палестинцы". Израиль, пользующийся покровительством США, ясно дал понять, что против полноценного включения Палестины в ООН. По мнению израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, если СБ примет резолюцию, "он больше не будет заслуживать того, чтобы называться Советом Безопасности - он навсегда должен будет именоваться террористическим советом". Палестина еще в 2011 году попросила принять ее ряды полноценных членов ООН, но тогда не добилась этого. В апреле 2024 года государство официально попросило СБ рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН. Ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения. Полянский заявлял, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Китай также за вступление палестинского государства в организацию.

https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html

https://ria.ru/20240226/kitay-1929476377.html

сша

палестина

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, палестина, китай, ретно марсуди, ван и (политик), оон, движение неприсоединения