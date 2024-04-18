https://ria.ru/20240418/izrail-1940858504.html

Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем

Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.04.2024

Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить "кровавый цикл возмездия" между Ираном и Израилем. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:20

2024-04-18T17:20

2024-04-18T17:27

в мире

израиль

иран

ближний восток

антониу гутерреш

бени ганц

оон

корпус стражей исламской революции

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ООН, 18 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить "кровавый цикл возмездия" между Ираном и Израилем. "Пришло время положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться. Международное сообщество должно работать сообща, чтобы предотвратить любые действия, которые могут поставить весь Ближний Восток на грань и иметь разрушительные последствия для гражданского населения", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. Он вновь осудил атаку Ирана на Израиль, а также призвал соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов в контексте израильского удара по иранскому консульству в Дамаске. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940849835.html

https://ria.ru/20240418/ssha-1940697740.html

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иран

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, ближний восток, антониу гутерреш, бени ганц, оон, корпус стражей исламской революции