Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем
Генсек ООН призвал прекратить кровавый цикл возмездия между Ираном и Израилем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 18 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить "кровавый цикл возмездия" между Ираном и Израилем.
"Пришло время положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться. Международное сообщество должно работать сообща, чтобы предотвратить любые действия, которые могут поставить весь Ближний Восток на грань и иметь разрушительные последствия для гражданского населения", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
Он вновь осудил атаку Ирана на Израиль, а также призвал соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов в контексте израильского удара по иранскому консульству в Дамаске.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.