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Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.04.2024
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17:20 18.04.2024 (обновлено: 17:27 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/izrail-1940858504.html
Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем
Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.04.2024
Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить "кровавый цикл возмездия" между Ираном и Израилем. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:20
2024-04-18T17:27
в мире
израиль
иран
ближний восток
антониу гутерреш
бени ганц
оон
корпус стражей исламской революции
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить "кровавый цикл возмездия" между Ираном и Израилем. "Пришло время положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться. Международное сообщество должно работать сообща, чтобы предотвратить любые действия, которые могут поставить весь Ближний Восток на грань и иметь разрушительные последствия для гражданского населения", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН. Он вновь осудил атаку Ирана на Израиль, а также призвал соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов в контексте израильского удара по иранскому консульству в Дамаске. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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в мире, израиль, иран, ближний восток, антониу гутерреш, бени ганц, оон, корпус стражей исламской революции
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, Бени Ганц, ООН, Корпус стражей исламской революции
Генсек ООН призвал прекратить "цикл возмездия" между Ираном и Израилем

Генсек ООН призвал прекратить кровавый цикл возмездия между Ираном и Израилем

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить "кровавый цикл возмездия" между Ираном и Израилем.
"Пришло время положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться. Международное сообщество должно работать сообща, чтобы предотвратить любые действия, которые могут поставить весь Ближний Восток на грань и иметь разрушительные последствия для гражданского населения", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
Баннер с надписью на персидском языке Израиль слабее паутины в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии
Вчера, 14:31
Он вновь осудил атаку Ирана на Израиль, а также призвал соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов в контексте израильского удара по иранскому консульству в Дамаске.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
США ввели санкции в ответ на атаку Ирана против Израиля
Вчера, 16:38
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
СМИ: Израиль вызвал гнев США, не предупредив их об атаке в Сирии
Вчера, 03:38
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокАнтониу ГутеррешБени ГанцООНКорпус стражей исламской революции
 
 
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