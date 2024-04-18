https://ria.ru/20240418/izrail-1940846586.html

Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.04.2024

Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России Михаил Богданов в беседе с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин подчеркнул необходимость сдержанности всех участников противостояния на РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:32

2024-04-18T16:32

2024-04-18T16:32

в мире

израиль

иран

россия

михаил богданов

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов в беседе с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин подчеркнул необходимость сдержанности всех участников противостояния на Ближнем Востоке на фоне удара Ирана по территории Израиля, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, встреча замглавы МИД РФ и посла Израиля состоялась в четверг. "Обсуждалась складывающаяся ситуация в зоне ближневосточного конфликта. Особое внимание было уделено резкой эскалации напряженности в связи с ответной атакой ВС Ирана по территории Израиля 14 апреля. При этом с российской стороны была подтверждена необходимость проявления максимальной сдержанности всеми участниками противостояния", - говорится в сообщении, Отмечается, что участники беседы также рассмотрели ситуацию в секторе Газа "с акцентом на задачу урегулирования палестино-израильского конфликта, включая освобождение заложников". "Затрагивался ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-израильских отношений, в том числе поддержание политического диалога", - говорится в сообщении. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html

https://ria.ru/20240415/voyna-1940104482.html

https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939403325.html

израиль

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, россия, михаил богданов, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем