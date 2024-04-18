Рейтинг@Mail.ru
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/izrail-1940846586.html
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.04.2024
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России Михаил Богданов в беседе с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин подчеркнул необходимость сдержанности всех участников противостояния на РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:32
2024-04-18T16:32
в мире
израиль
иран
россия
михаил богданов
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов в беседе с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин подчеркнул необходимость сдержанности всех участников противостояния на Ближнем Востоке на фоне удара Ирана по территории Израиля, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, встреча замглавы МИД РФ и посла Израиля состоялась в четверг. "Обсуждалась складывающаяся ситуация в зоне ближневосточного конфликта. Особое внимание было уделено резкой эскалации напряженности в связи с ответной атакой ВС Ирана по территории Израиля 14 апреля. При этом с российской стороны была подтверждена необходимость проявления максимальной сдержанности всеми участниками противостояния", - говорится в сообщении, Отмечается, что участники беседы также рассмотрели ситуацию в секторе Газа "с акцентом на задачу урегулирования палестино-израильского конфликта, включая освобождение заложников". "Затрагивался ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-израильских отношений, в том числе поддержание политического диалога", - говорится в сообщении. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html
https://ria.ru/20240415/voyna-1940104482.html
https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939403325.html
израиль
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7d629027172eb99233b555ab72cc7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, россия, михаил богданов, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Россия, Михаил Богданов, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД призвал участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов в беседе с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин подчеркнул необходимость сдержанности всех участников противостояния на Ближнем Востоке на фоне удара Ирана по территории Израиля, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, встреча замглавы МИД РФ и посла Израиля состоялась в четверг.
Демонстранты с флагами Ирана и Палестины на площади в центре Тегерана отмечают ночную воздушную атаку на Израиль со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Жители Тегерана отмечают атаку Ирана против Израиля
14 апреля, 04:18
"Обсуждалась складывающаяся ситуация в зоне ближневосточного конфликта. Особое внимание было уделено резкой эскалации напряженности в связи с ответной атакой ВС Ирана по территории Израиля 14 апреля. При этом с российской стороны была подтверждена необходимость проявления максимальной сдержанности всеми участниками противостояния", - говорится в сообщении,
Отмечается, что участники беседы также рассмотрели ситуацию в секторе Газа "с акцентом на задачу урегулирования палестино-израильского конфликта, включая освобождение заложников".
"Затрагивался ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-израильских отношений, в том числе поддержание политического диалога", - говорится в сообщении.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке
15 апреля, 11:48
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков
11 апреля, 16:46
 
В миреИзраильИранРоссияМихаил БогдановБени ГанцКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала