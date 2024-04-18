https://ria.ru/20240418/izrail-1940690658.html

Лидеры ЕС заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана

Лидеры ЕС заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана - РИА Новости, 18.04.2024

Лидеры ЕС заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о "полной солидарности с Израилем" на фоне недавней атаки Ирана, говорится в итоговом документе встречи в верхах. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T01:10

2024-04-18T01:10

2024-04-18T01:10

в мире

израиль

иран

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евросоюз

корпус стражей исламской революции

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о "полной солидарности с Израилем" на фоне недавней атаки Ирана, говорится в итоговом документе встречи в верхах. "Евросовет подтверждает полную солидарность с народом Израиля и приверженность его безопасности", - отметили европейские лидеры. В выводах указывается, что "Евросовет призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе". Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html

https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940690559.html

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в мире, израиль, иран, брюссель, бени ганц, евросовет, евросоюз, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем