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Лидеры ЕС заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана - РИА Новости, 18.04.2024
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01:10 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/izrail-1940690658.html
Лидеры ЕС заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана
Лидеры ЕС заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана - РИА Новости, 18.04.2024
Лидеры ЕС заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о "полной солидарности с Израилем" на фоне недавней атаки Ирана, говорится в итоговом документе встречи в верхах. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:10
2024-04-18T01:10
в мире
израиль
иран
брюссель
бени ганц
евросовет
евросоюз
корпус стражей исламской революции
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о "полной солидарности с Израилем" на фоне недавней атаки Ирана, говорится в итоговом документе встречи в верхах. "Евросовет подтверждает полную солидарность с народом Израиля и приверженность его безопасности", - отметили европейские лидеры. В выводах указывается, что "Евросовет призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе". Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html
https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940690559.html
https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html
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в мире, израиль, иран, брюссель, бени ганц, евросовет, евросоюз, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Брюссель, Бени Ганц, Евросовет, Евросоюз, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Лидеры ЕС заявили о полной солидарности с Израилем на фоне атаки Ирана

Лидеры ЕС на саммите выразили полную солидарность с Израилем на фоне атаки Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о "полной солидарности с Израилем" на фоне недавней атаки Ирана, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
"Евросовет подтверждает полную солидарность с народом Израиля и приверженность его безопасности", - отметили европейские лидеры.
Демонстранты с флагами Ирана и Палестины на площади в центре Тегерана отмечают ночную воздушную атаку на Израиль со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Жители Тегерана отмечают атаку Ирана против Израиля
14 апреля, 04:18
В выводах указывается, что "Евросовет призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе".
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Лидеры ЕС выразили готовность расширить санкции против Ирана
01:07
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Иран опубликовал кадры запуска дронов во время операции против Израиля
15 апреля, 17:35
 
В миреИзраильИранБрюссельБени ГанцЕвросоветЕвросоюзКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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