КСИР не исключил пересмотра ядерной политики Ирана
КСИР: Иран может пересмотреть ядерную политику из-за угрозы со стороны Израиля
© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Катер Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Иранская сторона может пересмотреть и уклониться от заявленной им ранее ядерной политики, заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.
На протяжении нескольких лет иранское руководство заявляло о том, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирных характер.
Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг
16 апреля, 08:00
"Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики", - приводит агентство Tasnim слова Хакталаба.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
15 апреля, 08:00
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Израилю постучали по крыше
14 апреля, 12:47