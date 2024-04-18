https://ria.ru/20240418/iran-1940807207.html

КСИР не исключил пересмотра ядерной политики Ирана

КСИР не исключил пересмотра ядерной политики Ирана - РИА Новости, 18.04.2024

КСИР не исключил пересмотра ядерной политики Ирана

Иранская сторона может пересмотреть и уклониться от заявленной им ранее ядерной политики, заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:29

2024-04-18T14:29

2024-04-18T14:45

в мире

иран

израиль

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:205:3154:1979_1920x0_80_0_0_7060bec953149144bc91128bfd3629a1.jpg

ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Иранская сторона может пересмотреть и уклониться от заявленной им ранее ядерной политики, заявил в четверг командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.На протяжении нескольких лет иранское руководство заявляло о том, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирных характер."Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики", - приводит агентство Tasnim слова Хакталаба.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем