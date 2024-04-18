https://ria.ru/20240418/intsident-1940918622.html

Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП

Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП - РИА Новости, 18.04.2024

Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП

Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале прокомментировал инцидент на КПП "Герзель" с главой ГУ МЧС по Чечне, отметил, что нельзя давать почву для... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T22:25

2024-04-18T22:25

2024-04-18T22:25

россия

сергей меликов

дмитрий песков

рамзан кадыров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале прокомментировал инцидент на КПП "Герзель" с главой ГУ МЧС по Чечне, отметил, что нельзя давать почву для провокаций и призвал участников процесса предоставить дело правоохранителям. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о ситуации с задержанием за пьяное вождение без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева, которого якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни, в ответе посоветовал журналистам обратиться в упомянутые ведомства. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в отношении Цакаева была совершена "постыдная провокация". "Мы не должны давать ему почву для провокаций, поэтому призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" ситуацию", - написал Меликов. Он выразил уверенность, что инциденту будет дана объективная оценка.

https://ria.ru/20240418/provokatsiya-1940867904.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей меликов, дмитрий песков, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)