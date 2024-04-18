https://ria.ru/20240418/intsident-1940918622.html
Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП
Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП - РИА Новости, 18.04.2024
Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП
Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале прокомментировал инцидент на КПП "Герзель" с главой ГУ МЧС по Чечне, отметил, что нельзя давать почву для... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:25
2024-04-18T22:25
2024-04-18T22:25
россия
сергей меликов
дмитрий песков
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885222110_0:132:2048:1284_1920x0_80_0_0_a15a731128109d6c98ab9f7b540c8e75.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале прокомментировал инцидент на КПП "Герзель" с главой ГУ МЧС по Чечне, отметил, что нельзя давать почву для провокаций и призвал участников процесса предоставить дело правоохранителям. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о ситуации с задержанием за пьяное вождение без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева, которого якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни, в ответе посоветовал журналистам обратиться в упомянутые ведомства. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в отношении Цакаева была совершена "постыдная провокация". "Мы не должны давать ему почву для провокаций, поэтому призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" ситуацию", - написал Меликов. Он выразил уверенность, что инциденту будет дана объективная оценка.
https://ria.ru/20240418/provokatsiya-1940867904.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей меликов, дмитрий песков, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Сергей Меликов, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП
Меликов призвал не давать почву для провокаций после инцидента на КПП "Герзель"