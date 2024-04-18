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Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП - РИА Новости, 18.04.2024
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22:25 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/intsident-1940918622.html
Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП
Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП - РИА Новости, 18.04.2024
Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП
Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале прокомментировал инцидент на КПП "Герзель" с главой ГУ МЧС по Чечне, отметил, что нельзя давать почву для... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:25
2024-04-18T22:25
россия
сергей меликов
дмитрий песков
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале прокомментировал инцидент на КПП "Герзель" с главой ГУ МЧС по Чечне, отметил, что нельзя давать почву для провокаций и призвал участников процесса предоставить дело правоохранителям. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о ситуации с задержанием за пьяное вождение без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева, которого якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни, в ответе посоветовал журналистам обратиться в упомянутые ведомства. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в отношении Цакаева была совершена "постыдная провокация". "Мы не должны давать ему почву для провокаций, поэтому призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" ситуацию", - написал Меликов. Он выразил уверенность, что инциденту будет дана объективная оценка.
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россия, сергей меликов, дмитрий песков, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Сергей Меликов, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Дагестана призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП

Меликов призвал не давать почву для провокаций после инцидента на КПП "Герзель"

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале прокомментировал инцидент на КПП "Герзель" с главой ГУ МЧС по Чечне, отметил, что нельзя давать почву для провокаций и призвал участников процесса предоставить дело правоохранителям.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о ситуации с задержанием за пьяное вождение без документов главы МЧС Чечни Алихана Цакаева, которого якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни, в ответе посоветовал журналистам обратиться в упомянутые ведомства. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в отношении Цакаева была совершена "постыдная провокация".
«
"Мы не должны давать ему почву для провокаций, поэтому призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" ситуацию", - написал Меликов.
Он выразил уверенность, что инциденту будет дана объективная оценка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Кадыров заявил о провокации в отношении главы МЧС Чечни в Дагестане
Вчера, 17:54
 
РоссияСергей МеликовДмитрий ПесковРамзан КадыровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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