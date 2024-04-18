https://ria.ru/20240418/fsb-1940687082.html

Бандеровцы в годы войны проникали в ряды РККА, следует из документа ФСБ

Бандеровцы в годы войны проникали в ряды РККА, следует из документа ФСБ - РИА Новости, 18.04.2024

Бандеровцы в годы войны проникали в ряды РККА, следует из документа ФСБ

Украинские националисты, в числе которых было большое число бывших карателей, в годы Великой Отечественной войны проникали в ряды Красной армии, чтобы совершать РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T00:17

2024-04-18T00:17

2024-04-18T01:30

безопасность

россия

украина

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

вячеслав молотов

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинские националисты, в числе которых было большое число бывших карателей, в годы Великой Отечественной войны проникали в ряды Красной армии, чтобы совершать теракты, убивая ее офицеров – об этом говорится в рассекреченном архивном документе ФСБ России, опубликованном спецслужбой в канун 81-й годовщины со дня создания советской военной контрразведки "Смерш". Весной 1944 года советские войска освободили правобережную Украину от гитлеровских оккупантов и вышли на государственную границу СССР. На освобожденных территориях начались мобилизация местного населения призывного возраста и формирование запасных полков и дивизий Красной армии. Сотрудники "Смерша" тщательно проверяли пополнение. Как выяснилось, среди призванных на военную службу оказалось большое количество участников таких националистических формирований, как "Организация украинских националистов"* (ОУН*) и "Украинская повстанческая армия"* (УПА, обе запрещены в РФ). Заместитель начальника Главного управления контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР Николай Селивановский 29 августа 1944 года направил в Государственный комитет обороны на имя его председателя Иосифа Сталина, а также Вячеслава Молотова докладную записку "о результатах работы органов контрразведки военных округов по очистке от враждебного, националистического и другого преступного элемента запасных стрелковых дивизий, укомплектованных мобилизованными из западных областей Украины". Как сообщал Селивановский, во время проведения на Западной Украине мобилизации в Красную армию члены ОУН* и УПА* получили указание от своих главарей, находящихся в подполье, идти в Красную армию и создавать в ее частях группы для подрывной работы, в том числе "совершать теракты в отношении офицеров Красной армии". Эти националисты в период гитлеровской оккупации западных областей Украины зверски расправлялись с советским активом и военнопленными, а также нападали на партизанские отряды. Теракты по заданию бандподпольяСеливановский приводил конкретные примеры терроризма. "В начале июня с.г. отделом "Смерш" Северо-Кавказского военного округа в 106 запасном стрелковом полку 28 запасной стрелковой дивизии арестована группа террористов-оуновцев в количестве 6 человек, возглавлявшаяся украинским националистом Дьячуком А.Л., 1901 года рождения, уроженцем Западной Украины, из кулаков", - писал военный контрразведчик. Выяснилось, что Дьячук перед мобилизацией получил указание от руководителей ОУН идти в Красную армию "для проведения там вражеской деятельности и совершения террористических актов над офицерским составом Красной армии". Выполняя эти указания, Дьячук "создал в полку террористическую группу из военнослужащих-односельчан, в прошлом активных оуновцев - Гаврилюка, Браташука, Волка, Нечепорука и Дьячука Евгения". "Сам Дьячук во время практических стрельб в полку, вместо учебного патрона вложив в винтовку боевой патрон, убил командира отделения сержанта Саулина", - сообщал Селивановский. По его информации, в конце июля 1944-го группа военнослужащих 369-го запасного стрелкового полка той же 28-й запасной стрелковой дивизии, нанеся тяжелые ранения старшине Альжанову и сержанту Тазалахметову, дезертировала из части с оружием в руках. "Принятыми органами "Смерш" мерами 10 участников этой группы были разысканы и арестованы", - докладывал Селивановский. Следствие установило, что организаторами этого теракта были "рядовые Кравчук П.С. и Беляшевич Н.Ф. - уроженцы Тарнопольской области, бывшие активные участники "Организации украинских националистов"*. Кравчук и Беляшевич склонили к дезертирству 10 красноармейцев 369-го полка, также уроженцев Тарнопольской области, из которых трое до призыва были участниками ОУН, а остальные семеро – членами УПА*. По словам Селивановского, "группа ставила перед собой задачу дезертировать из Красной армии, пробраться в Тарнопольскую область с тем, чтобы присоединиться к одной из банд УПА* для ведения борьбы с Красной армией". В этих целях, по данным "Смерша", 23 июля 1944 года участники группы, находясь на уборке сена, по инициативе Кравчука вилами тяжело ранили Альжанова и Тазалахметова, после чего скрылись. Военный трибунал Северо-Кавказского военного округа приговорил к расстрелу четверых арестованных, в том числе Кравчука и Беляшевича, а остальных – к различным срокам заключения. А в июне 1944-го из 18-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа сбежали с оружием 23 военных, в прошлом активных оуновцев. Их нашли. В момент задержания они оказали вооруженное сопротивление, и троих ликвидировали. "Следствием установлено, что участники группы намеревались уйти в леса Западной Украины с тем, чтобы присоединиться к бандам УПА* для ведения вооруженной борьбы против Красной армии", - уточнял Селивановский. "Смерть шпионам!" Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!". Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, также участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, помимо этого с ними шли в атаку и погибали. Количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.* Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20231218/arkhivy-1916374526.html

https://ria.ru/20240307/pobediteli-1931607607.html

https://ria.ru/20240411/krym-1939277804.html

https://ria.ru/20240119/karateli-1922316849.html

https://ria.ru/20240412/dokumenty-1939488760.html

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безопасность, россия, украина, ссср, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, великая отечественная война (1941-1945)