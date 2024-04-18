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"Фронт рухнет": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 18.04.2024
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13:07 18.04.2024 (обновлено: 18:59 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/front-1940778728.html
"Фронт рухнет": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО
"Фронт рухнет": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 18.04.2024
"Фронт рухнет": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО
Российская армия может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ, сообщает Business Insider со ссылкой на аналитика корпорации RAND (внесена в реестр... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:07
2024-04-18T18:59
россия
украина
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская армия может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ, сообщает Business Insider со ссылкой на аналитика корпорации RAND (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России) Брайдена Сперлинга."Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта", — отметил он в беседе с изданием.Для Украины складывается все более отчаянная ситуация: армия России во много раз превосходит ВСУ по огневой мощи, очевиден острый дефицит ПВО, а западные партнеры Киева не торопятся оказывать помощь, говорится в материале."Некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть", — подытожили в публикации.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?
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россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Фронт рухнет": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО

BI: на фронте сложились благоприятные условия для российского прорыва

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Танк Т-72 группировки войск "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская армия может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ, сообщает Business Insider со ссылкой на аналитика корпорации RAND (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России) Брайдена Сперлинга.
"Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта", — отметил он в беседе с изданием.
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Для Украины складывается все более отчаянная ситуация: армия России во много раз превосходит ВСУ по огневой мощи, очевиден острый дефицит ПВО, а западные партнеры Киева не торопятся оказывать помощь, говорится в материале.
"Некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть", — подытожили в публикации.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?
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