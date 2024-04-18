https://ria.ru/20240418/front-1940778728.html

"Фронт рухнет": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО

"Фронт рухнет": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 18.04.2024

"Фронт рухнет": СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО

Российская армия может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ, сообщает Business Insider со ссылкой на аналитика корпорации RAND (внесена в реестр... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:07

2024-04-18T13:07

2024-04-18T18:59

россия

украина

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская армия может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ, сообщает Business Insider со ссылкой на аналитика корпорации RAND (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России) Брайдена Сперлинга."Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта", — отметил он в беседе с изданием.Для Украины складывается все более отчаянная ситуация: армия России во много раз превосходит ВСУ по огневой мощи, очевиден острый дефицит ПВО, а западные партнеры Киева не торопятся оказывать помощь, говорится в материале."Некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть", — подытожили в публикации.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?

https://ria.ru/20240418/krivonos-1940757963.html

https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940736840.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины