https://ria.ru/20240418/energetiki-1940922276.html
Еще девять человек арестовали в Дагестане по делу о хищении
Еще девять человек арестовали в Дагестане по делу о хищении - РИА Новости, 18.04.2024
Еще девять человек арестовали в Дагестане по делу о хищении
Суд в Махачкале арестовал еще девять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:07
2024-04-18T23:07
2024-04-18T23:07
происшествия
махачкала
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россети
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал еще девять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. "Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще девятерым фигурантам. Всем на два месяца, по 18 июня", – сказала Мамаева. Среди арестованных - руководитель городских электрических сетей Дербента Иса Рагимов и заместитель начальника управления по сбыту "Дагэнерго" Насыр Абдуллаев. Об их задержании в четверг РИА Новости сообщил источник в компании "Россети Северный Кавказ". Ранее в Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы были задержаны и арестованы 17 энергетиков, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев. Таким образом, общее числа фигурантов достигло 26. Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, организованной группой похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на территории Дагестана.
https://ria.ru/20240331/rakova-1936923474.html
https://ria.ru/20240317/ekstraditsiya-1933582332.html
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происшествия, махачкала, дербент, россети, мрск северного кавказа
Происшествия, Махачкала, Дербент, Россети, МРСК Северного Кавказа
Еще девять человек арестовали в Дагестане по делу о хищении
В Дагестане еще 9 энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей