https://ria.ru/20240418/delfiny-1940748810.html
На Кубани начали проверку после массовой гибели дельфинов
На Кубани начали проверку после массовой гибели дельфинов - РИА Новости, 18.04.2024
На Кубани начали проверку после массовой гибели дельфинов
Азово-Черноморская природоохранная прокуратура начала проверку после массовой гибели дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, их останки уже направлены на... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:26
2024-04-18T11:26
2024-04-18T11:51
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Азово-Черноморская природоохранная прокуратура начала проверку после массовой гибели дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, их останки уже направлены на исследование для установления причин смерти, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. Речь идет о черноморских афалинах, которые занесены в Красную книгу РФ. Мэрия Анапы заявила РИА Новости, что начала проверку информации. "Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту обнаружения погибших дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, в том числе направленные на установление причин гибели животных", - говорится в сообщении. Отмечается, что найденные трупы млекопитающих направлены на исследование для установления причин смерти.
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происшествия, здоровье - общество, черное море, анапа
Происшествия, Здоровье - Общество, Черное море, Анапа
На Кубани начали проверку после массовой гибели дельфинов
Прокуратура начала проверку после массовой гибели дельфинов в Анапе
КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Азово-Черноморская природоохранная прокуратура начала проверку после массовой гибели дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, их останки уже направлены на исследование для установления причин смерти, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. Речь идет о черноморских афалинах, которые занесены в Красную книгу РФ. Мэрия Анапы заявила РИА Новости, что начала проверку информации.
«
"Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту обнаружения погибших дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, в том числе направленные на установление причин гибели животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что найденные трупы млекопитающих направлены на исследование для установления причин смерти.