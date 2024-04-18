https://ria.ru/20240418/delfiny-1940748810.html

На Кубани начали проверку после массовой гибели дельфинов

На Кубани начали проверку после массовой гибели дельфинов - РИА Новости, 18.04.2024

На Кубани начали проверку после массовой гибели дельфинов

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура начала проверку после массовой гибели дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, их останки уже направлены на... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:26

2024-04-18T11:26

2024-04-18T11:51

происшествия

здоровье - общество

черное море

анапа

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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Азово-Черноморская природоохранная прокуратура начала проверку после массовой гибели дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, их останки уже направлены на исследование для установления причин смерти, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. Речь идет о черноморских афалинах, которые занесены в Красную книгу РФ. Мэрия Анапы заявила РИА Новости, что начала проверку информации. "Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту обнаружения погибших дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, в том числе направленные на установление причин гибели животных", - говорится в сообщении. Отмечается, что найденные трупы млекопитающих направлены на исследование для установления причин смерти.

https://ria.ru/20240328/delfin-1936371505.html

черное море

анапа

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происшествия, здоровье - общество, черное море, анапа