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Жительнице Петербурга вынесли приговор за дебош на борту самолета - РИА Новости, 18.04.2024
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20:42 18.04.2024 (обновлено: 21:05 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/debosh-1940907641.html
Жительнице Петербурга вынесли приговор за дебош на борту самолета
Жительнице Петербурга вынесли приговор за дебош на борту самолета - РИА Новости, 18.04.2024
Жительнице Петербурга вынесли приговор за дебош на борту самолета
Саратовский районный суд приговорил к обязательным работам жительницу Петербурга, выпившую три литра пива и 250 граммов коньяка и устроившую дебош на борту... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:42
2024-04-18T21:05
происшествия
санкт-петербург
россия
сочи
специальная военная операция на украине
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САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. Саратовский районный суд приговорил к обязательным работам жительницу Петербурга, выпившую три литра пива и 250 граммов коньяка и устроившую дебош на борту самолета, который в итоге экстренно сел в Саратове. Ранее в транспортной полиции сообщили РИА Новости, что возбудили уголовное дело о хулиганстве на воздушном транспорте в отношении 26-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая 17 января в самолете, который летел из Сочи в Петербург, пьяной курила электронные сигареты, ругалась и игнорировала бортпроводников, после чего экипажу пришлось экстренно посадить самолет в саратовском аэропорту "Гагарин". Пассажирка также была привлечена к административной ответственности. В отношении фигурантки дела избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, ей надлежало находиться по месту жительства. "Допрошенная в судебном заседании подсудимая Глазырина З. вину в совершении указанного преступления признала полностью, пояснила, что не помнит произошедшего в полном объеме. Действия подсудимой Глазыриной З. суд квалифицировал по пунктам "а", "в" части 1 статьи 213 УК РФ как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, на воздушном транспорте, что подтверждается представленными доказательствами, назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов", - сообщает пресс-служба суда. Суд установил, что пассажирка самолета сначала закурила электронную сигарету, на что командир экипажа потребовал от нее прекратить нарушение общественного порядка, выполнять требования бортпроводников, иначе будет совершена вынужденная посадка, но это ее не остановило. "Глазырина,... высказывая намерения открыть запасную дверь самолета, неоднократно хваталась за ручку данной двери, пытаясь ее открыть во время полета, тем самым вызывая у присутствующих на борту воздушного судна беспокойство и опасения за безопасность, а также создав явную угрозу безопасности полета, в связи с чем бортпроводники были вынуждены обездвижить ее, а пилот - осуществить внештатную посадку воздушного судна на запасном аэропорту "Гагарин" в Саратове. При пресечении ее хулиганских действий Глазырина З. нанесла множественные удары ногой по ногам бортпроводникам воздушного судна, причинив им физическую боль", - отмечается в сообщении. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. На видео, предоставленном РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ПФО, запечатлено, как бортпроводница сообщает полицейским о буйной пассажирке, которая кричала, дралась, не осознавала где она и пыталась открыть дверь во время полета. Сама пассажирка в отделе полиции рассказала, что перед рейсом в разных барах выпила пять-шесть пол-литровых бокалов пива, а перед поездкой на поезде из Краснодара до Адлера - еще 250 граммов коньяка, надеясь, что после выпитого алкоголя ляжет спать в самолете, "как это обычно происходит".
https://ria.ru/20240325/passazhir-1935695130.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, сочи
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Сочи, Специальная военная операция на Украине
Жительнице Петербурга вынесли приговор за дебош на борту самолета

Жительницу Петербурга осудили за дебош на борту самолета в Саратове

© Pixabay / StockSnapНа борту самолета
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Pixabay / StockSnap
На борту самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. Саратовский районный суд приговорил к обязательным работам жительницу Петербурга, выпившую три литра пива и 250 граммов коньяка и устроившую дебош на борту самолета, который в итоге экстренно сел в Саратове.
Ранее в транспортной полиции сообщили РИА Новости, что возбудили уголовное дело о хулиганстве на воздушном транспорте в отношении 26-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая 17 января в самолете, который летел из Сочи в Петербург, пьяной курила электронные сигареты, ругалась и игнорировала бортпроводников, после чего экипажу пришлось экстренно посадить самолет в саратовском аэропорту "Гагарин". Пассажирка также была привлечена к административной ответственности. В отношении фигурантки дела избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, ей надлежало находиться по месту жительства.
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"Допрошенная в судебном заседании подсудимая Глазырина З. вину в совершении указанного преступления признала полностью, пояснила, что не помнит произошедшего в полном объеме. Действия подсудимой Глазыриной З. суд квалифицировал по пунктам "а", "в" части 1 статьи 213 УК РФ как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, на воздушном транспорте, что подтверждается представленными доказательствами, назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов", - сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что пассажирка самолета сначала закурила электронную сигарету, на что командир экипажа потребовал от нее прекратить нарушение общественного порядка, выполнять требования бортпроводников, иначе будет совершена вынужденная посадка, но это ее не остановило.
"Глазырина,... высказывая намерения открыть запасную дверь самолета, неоднократно хваталась за ручку данной двери, пытаясь ее открыть во время полета, тем самым вызывая у присутствующих на борту воздушного судна беспокойство и опасения за безопасность, а также создав явную угрозу безопасности полета, в связи с чем бортпроводники были вынуждены обездвижить ее, а пилот - осуществить внештатную посадку воздушного судна на запасном аэропорту "Гагарин" в Саратове. При пресечении ее хулиганских действий Глазырина З. нанесла множественные удары ногой по ногам бортпроводникам воздушного судна, причинив им физическую боль", - отмечается в сообщении.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
На видео, предоставленном РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ПФО, запечатлено, как бортпроводница сообщает полицейским о буйной пассажирке, которая кричала, дралась, не осознавала где она и пыталась открыть дверь во время полета. Сама пассажирка в отделе полиции рассказала, что перед рейсом в разных барах выпила пять-шесть пол-литровых бокалов пива, а перед поездкой на поезде из Краснодара до Адлера - еще 250 граммов коньяка, надеясь, что после выпитого алкоголя ляжет спать в самолете, "как это обычно происходит".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСочи
 
 
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