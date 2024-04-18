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Жительница Орска рассказала, как стала очевидцем прорыва дамбы

Жительница Орска рассказала, как стала очевидцем прорыва дамбы - РИА Новости, 18.04.2024

Жительница Орска рассказала, как стала очевидцем прорыва дамбы

Жительница Орска Татьяна Стрельцова, которая находилась в подтопленном районе Старый город, рассказала РИА Новости, как она с мужем стала очевидцем прорыва... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:03

2024-04-18T20:03

2024-04-18T20:03

прорыв дамбы в орске

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россия

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наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская область), 18 апр - РИА Новости. Жительница Орска Татьяна Стрельцова, которая находилась в подтопленном районе Старый город, рассказала РИА Новости, как она с мужем стала очевидцем прорыва дамбы. Орчанка сообщила, что они вместе с соседями патрулировали дамбу с фонариками, делали отметки об уровне воды, чтобы понять, чего им ждать. Однако того, что случилось дальше они не ожидали. "Мы, в тот момент, когда первая сирена звучала, мы шли с дамбы, с места прорыва. Прямо при нас уже началось вот: "отходите-отходите, дамба лопается-лопается", прямо вот на глазах она пошла лопаться, уже обвал произошел сильный. Мы подошли, и она дальше лопалась, прямо видно было, как трещина пошла, нас отогнали. И прямо буквально мы отошли 100 метров, и сильная началась сирена", - рассказала женщина. Она уточнила, что их дети в тот момент находились дома одни. Когда запустили сирену, они позвонили родителям в истерике. "У нас младший, я думала, заикаться начнет. Он так испугался сильно. Мы ему объяснили: "Сынок, успокойся, потому что мы просто пришли посмотреть, нас с дамбы выгоняют. Это нас выгоняют", а они кричат нам "Куда бежать, вы где?". А нам идти надо было приличненько", - добавила Стрельцова. Орчанка сообщила, что их семья эвакуировалась из дома на улице Шевченко 6 апреля в 6 часов утра. До этого они с соседями ходили около дамбы, надеясь, что вода не дойдет до такого уровня, но она хлынула сильно, стремительно. Их двухэтажный многоквартирный дом окружила вода, хотя он находится на самой высокой точке, раньше его не топило. Позже она стала прибывать и в подъезд. "И все, мы с детьми в 6 часов утра, мы их разбудили после того, как увидели, что эвакуационные автобусы уезжают. Уехали на своей машине, но мы разбудили соседей. У нас на глазах стремительно начало заливать наши нижние улицы, прямо очевидцами были в течение 5-6 минут", - поделилась орчанка. По ее словам, дорога в сторону поселка ОЗТП уже была отрезана, поэтому они двинулись в сторону площади Гагарина в Новом городе. Орчане успели выехать из Старого города, а позже вода затопила и эту дорогу. Они семьей приехали в пункт временного размещения, который расположен на улице Тагильской. В тот момент они были испуганы, но все равно Стрельцовы пытались помочь другим пострадавшим. "Да, мы даже в пункт вот приехали, мы первые трое суток, не то, что нас тут просили, мы просто вставали с утра до вечера, от мала до велика, мы просто ходили и все волонтерили. Здесь вот, вся моя семья, потому что мы не могли остаться даже сидеть вот в комнатах, потому что нужна была помощь", - рассказала женщина. Орчанка рассказала, что они приехали в ПВР большой компанией. С ней были муж, двое детей, ее мама. Там же живут сейчас и четверо их соседей. Так как они видели собственными глазами то, что происходило около дамы, семья пыталась подготовиться к эвакуации на всякий случай. "У меня дня три лежали теплые вещи, куртки наготове. Мы вообще хотели на гору Преображенскую спасаться, бежать. Но когда, да, мы прямо вот документы, это у нас все было загружено. Ну и вот как мы уехали в одних костюмах, и с собой, вот что я успела на сменку взять, все, мы сюда в пункт приехали вот так", - добавила Стрельцова. Она уточнила, что в ПВР их обеспечили всем необходимым и очень хорошо встретили. Семье Стрельцовых выдали средства гигиены, одежду, постельное белье и все, что было необходимо. Там работают врач и психолог, к которым можно обратиться за помощью. Их дети на этой неделе начали ходить в школу. Они учатся в первом и шестом классах. Из-за перебоев воды иногда уроки проходят в дистанционном формате. Также им выдали специальные сертификаты на покупку одежды для школы. Орчанка добавила, что вода от их дома уже отступила, но туда они вернуться не могут, так как там нет света и газа. Подъезд сейчас подтопленный, там сушат пол. "Вот мы вчера заявку на наш дом подали. Сказали электрики, может быть, к концу недели подключим… Но везти в такие условия детей… Там у нас дома как на улице холодно. Хотя бы свет, просто свет и все", - пояснила женщина. Она рассказала, что очень переживает за других орчан, которым повезло намного меньше, чем им. Из-за того, что они живут на втором этаже, им есть куда вернуться. "Да, сейчас как-то вот тут просто душа болит за тех людей, которые вообще серьезно пострадали, очень смотришь, ужас просто. Там люди, знакомые-то все в низине жили, все вот просто, кого ни взять, вот каждого коснулось. Мы тоже переживаем за всех", - добавила Стрельцова.

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прорыв дамбы в орске, орск, россия, происшествия, наводнения в россии — 2024