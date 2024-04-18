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Жительница Орска рассказала, как стала очевидцем прорыва дамбы - РИА Новости, 18.04.2024
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20:03 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/damba-1940898568.html
Жительница Орска рассказала, как стала очевидцем прорыва дамбы
Жительница Орска рассказала, как стала очевидцем прорыва дамбы - РИА Новости, 18.04.2024
Жительница Орска рассказала, как стала очевидцем прорыва дамбы
Жительница Орска Татьяна Стрельцова, которая находилась в подтопленном районе Старый город, рассказала РИА Новости, как она с мужем стала очевидцем прорыва... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:03
2024-04-18T20:03
прорыв дамбы в орске
орск
россия
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская область), 18 апр - РИА Новости. Жительница Орска Татьяна Стрельцова, которая находилась в подтопленном районе Старый город, рассказала РИА Новости, как она с мужем стала очевидцем прорыва дамбы. Орчанка сообщила, что они вместе с соседями патрулировали дамбу с фонариками, делали отметки об уровне воды, чтобы понять, чего им ждать. Однако того, что случилось дальше они не ожидали. "Мы, в тот момент, когда первая сирена звучала, мы шли с дамбы, с места прорыва. Прямо при нас уже началось вот: "отходите-отходите, дамба лопается-лопается", прямо вот на глазах она пошла лопаться, уже обвал произошел сильный. Мы подошли, и она дальше лопалась, прямо видно было, как трещина пошла, нас отогнали. И прямо буквально мы отошли 100 метров, и сильная началась сирена", - рассказала женщина. Она уточнила, что их дети в тот момент находились дома одни. Когда запустили сирену, они позвонили родителям в истерике. "У нас младший, я думала, заикаться начнет. Он так испугался сильно. Мы ему объяснили: "Сынок, успокойся, потому что мы просто пришли посмотреть, нас с дамбы выгоняют. Это нас выгоняют", а они кричат нам "Куда бежать, вы где?". А нам идти надо было приличненько", - добавила Стрельцова. Орчанка сообщила, что их семья эвакуировалась из дома на улице Шевченко 6 апреля в 6 часов утра. До этого они с соседями ходили около дамбы, надеясь, что вода не дойдет до такого уровня, но она хлынула сильно, стремительно. Их двухэтажный многоквартирный дом окружила вода, хотя он находится на самой высокой точке, раньше его не топило. Позже она стала прибывать и в подъезд. "И все, мы с детьми в 6 часов утра, мы их разбудили после того, как увидели, что эвакуационные автобусы уезжают. Уехали на своей машине, но мы разбудили соседей. У нас на глазах стремительно начало заливать наши нижние улицы, прямо очевидцами были в течение 5-6 минут", - поделилась орчанка. По ее словам, дорога в сторону поселка ОЗТП уже была отрезана, поэтому они двинулись в сторону площади Гагарина в Новом городе. Орчане успели выехать из Старого города, а позже вода затопила и эту дорогу. Они семьей приехали в пункт временного размещения, который расположен на улице Тагильской. В тот момент они были испуганы, но все равно Стрельцовы пытались помочь другим пострадавшим. "Да, мы даже в пункт вот приехали, мы первые трое суток, не то, что нас тут просили, мы просто вставали с утра до вечера, от мала до велика, мы просто ходили и все волонтерили. Здесь вот, вся моя семья, потому что мы не могли остаться даже сидеть вот в комнатах, потому что нужна была помощь", - рассказала женщина. Орчанка рассказала, что они приехали в ПВР большой компанией. С ней были муж, двое детей, ее мама. Там же живут сейчас и четверо их соседей. Так как они видели собственными глазами то, что происходило около дамы, семья пыталась подготовиться к эвакуации на всякий случай. "У меня дня три лежали теплые вещи, куртки наготове. Мы вообще хотели на гору Преображенскую спасаться, бежать. Но когда, да, мы прямо вот документы, это у нас все было загружено. Ну и вот как мы уехали в одних костюмах, и с собой, вот что я успела на сменку взять, все, мы сюда в пункт приехали вот так", - добавила Стрельцова. Она уточнила, что в ПВР их обеспечили всем необходимым и очень хорошо встретили. Семье Стрельцовых выдали средства гигиены, одежду, постельное белье и все, что было необходимо. Там работают врач и психолог, к которым можно обратиться за помощью. Их дети на этой неделе начали ходить в школу. Они учатся в первом и шестом классах. Из-за перебоев воды иногда уроки проходят в дистанционном формате. Также им выдали специальные сертификаты на покупку одежды для школы. Орчанка добавила, что вода от их дома уже отступила, но туда они вернуться не могут, так как там нет света и газа. Подъезд сейчас подтопленный, там сушат пол. "Вот мы вчера заявку на наш дом подали. Сказали электрики, может быть, к концу недели подключим… Но везти в такие условия детей… Там у нас дома как на улице холодно. Хотя бы свет, просто свет и все", - пояснила женщина. Она рассказала, что очень переживает за других орчан, которым повезло намного меньше, чем им. Из-за того, что они живут на втором этаже, им есть куда вернуться. "Да, сейчас как-то вот тут просто душа болит за тех людей, которые вообще серьезно пострадали, очень смотришь, ужас просто. Там люди, знакомые-то все в низине жили, все вот просто, кого ни взять, вот каждого коснулось. Мы тоже переживаем за всех", - добавила Стрельцова.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html
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прорыв дамбы в орске, орск, россия, происшествия, наводнения в россии — 2024
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Россия, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Жительница Орска рассказала, как стала очевидцем прорыва дамбы

Жительница Орска: прямо на глазах дамба лопнула, произошел сильный обвал

© РИА НовостиМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости
Место прорыва насыпной дамбы в Орске
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ОРСК (Оренбургская область), 18 апр - РИА Новости. Жительница Орска Татьяна Стрельцова, которая находилась в подтопленном районе Старый город, рассказала РИА Новости, как она с мужем стала очевидцем прорыва дамбы.
Орчанка сообщила, что они вместе с соседями патрулировали дамбу с фонариками, делали отметки об уровне воды, чтобы понять, чего им ждать. Однако того, что случилось дальше они не ожидали.
Мэр Орска Василий Козупица осматривает дамбу. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва
6 апреля, 14:49
«
"Мы, в тот момент, когда первая сирена звучала, мы шли с дамбы, с места прорыва. Прямо при нас уже началось вот: "отходите-отходите, дамба лопается-лопается", прямо вот на глазах она пошла лопаться, уже обвал произошел сильный. Мы подошли, и она дальше лопалась, прямо видно было, как трещина пошла, нас отогнали. И прямо буквально мы отошли 100 метров, и сильная началась сирена", - рассказала женщина.
Она уточнила, что их дети в тот момент находились дома одни. Когда запустили сирену, они позвонили родителям в истерике.
«
"У нас младший, я думала, заикаться начнет. Он так испугался сильно. Мы ему объяснили: "Сынок, успокойся, потому что мы просто пришли посмотреть, нас с дамбы выгоняют. Это нас выгоняют", а они кричат нам "Куда бежать, вы где?". А нам идти надо было приличненько", - добавила Стрельцова.
Орчанка сообщила, что их семья эвакуировалась из дома на улице Шевченко 6 апреля в 6 часов утра. До этого они с соседями ходили около дамбы, надеясь, что вода не дойдет до такого уровня, но она хлынула сильно, стремительно.
Их двухэтажный многоквартирный дом окружила вода, хотя он находится на самой высокой точке, раньше его не топило. Позже она стала прибывать и в подъезд.
«
"И все, мы с детьми в 6 часов утра, мы их разбудили после того, как увидели, что эвакуационные автобусы уезжают. Уехали на своей машине, но мы разбудили соседей. У нас на глазах стремительно начало заливать наши нижние улицы, прямо очевидцами были в течение 5-6 минут", - поделилась орчанка.
Обстановка в Орске: пик паводка пройден, вода начала отступать
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

Район Старого города в Орске

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

Район Старого города в Орске

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

Район Старого города в Орске

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

В районе Старого города в Орске

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

Район Старого города в Орске

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

Район Старого города в Орске

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

Сотрудники МЧС на улице Старого города в Орске

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

Район Старого города в Орске

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

Район Старого города в Орске

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

Раздача гуманитарной помощи жителям в районе Старого города в Орске

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

Собачка в пункте временного размещения в Орске для жителей, пострадавших от паводка

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

Район Старого города в Орске

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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12 из 12

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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1 из 12

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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2 из 12

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 12

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 12

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
По ее словам, дорога в сторону поселка ОЗТП уже была отрезана, поэтому они двинулись в сторону площади Гагарина в Новом городе. Орчане успели выехать из Старого города, а позже вода затопила и эту дорогу.
Они семьей приехали в пункт временного размещения, который расположен на улице Тагильской. В тот момент они были испуганы, но все равно Стрельцовы пытались помочь другим пострадавшим.
«
"Да, мы даже в пункт вот приехали, мы первые трое суток, не то, что нас тут просили, мы просто вставали с утра до вечера, от мала до велика, мы просто ходили и все волонтерили. Здесь вот, вся моя семья, потому что мы не могли остаться даже сидеть вот в комнатах, потому что нужна была помощь", - рассказала женщина.
Орчанка рассказала, что они приехали в ПВР большой компанией. С ней были муж, двое детей, ее мама. Там же живут сейчас и четверо их соседей.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог
17 апреля, 03:19
Так как они видели собственными глазами то, что происходило около дамы, семья пыталась подготовиться к эвакуации на всякий случай.
«
"У меня дня три лежали теплые вещи, куртки наготове. Мы вообще хотели на гору Преображенскую спасаться, бежать. Но когда, да, мы прямо вот документы, это у нас все было загружено. Ну и вот как мы уехали в одних костюмах, и с собой, вот что я успела на сменку взять, все, мы сюда в пункт приехали вот так", - добавила Стрельцова.
Она уточнила, что в ПВР их обеспечили всем необходимым и очень хорошо встретили. Семье Стрельцовых выдали средства гигиены, одежду, постельное белье и все, что было необходимо. Там работают врач и психолог, к которым можно обратиться за помощью.
Их дети на этой неделе начали ходить в школу. Они учатся в первом и шестом классах. Из-за перебоев воды иногда уроки проходят в дистанционном формате. Также им выдали специальные сертификаты на покупку одежды для школы.
Люди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Сотрудница ПВР в Орске рассказала о работе с эвакуированными жителями
14 апреля, 21:36
Орчанка добавила, что вода от их дома уже отступила, но туда они вернуться не могут, так как там нет света и газа. Подъезд сейчас подтопленный, там сушат пол.
«
"Вот мы вчера заявку на наш дом подали. Сказали электрики, может быть, к концу недели подключим… Но везти в такие условия детей… Там у нас дома как на улице холодно. Хотя бы свет, просто свет и все", - пояснила женщина.
Она рассказала, что очень переживает за других орчан, которым повезло намного меньше, чем им. Из-за того, что они живут на втором этаже, им есть куда вернуться.
«
"Да, сейчас как-то вот тут просто душа болит за тех людей, которые вообще серьезно пострадали, очень смотришь, ужас просто. Там люди, знакомые-то все в низине жили, все вот просто, кого ни взять, вот каждого коснулось. Мы тоже переживаем за всех", - добавила Стрельцова.
Улицы в Орске, где уже отступила вода - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы
13 апреля, 15:09
 
Прорыв дамбы в ОрскеОрскРоссияПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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