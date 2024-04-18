https://ria.ru/20240418/bogachev-1940748215.html

Ученый предупредил о вспышках высшего балла на Солнце

Ученый предупредил о вспышках высшего балла на Солнце - РИА Новости, 18.04.2024

Ученый предупредил о вспышках высшего балла на Солнце

Солнечные вспышки высшего балла X могут произойти в ближайшие дни, накопление энергии наблюдается в южном полушарии звезды, обращенном к Земле, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:24

2024-04-18T11:24

2024-04-18T11:24

космос - риа наука

земля

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/63/1502216374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb13c0e01d7ee7a22e1369a71cde27b4.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Солнечные вспышки высшего балла X могут произойти в ближайшие дни, накопление энергии наблюдается в южном полушарии звезды, обращенном к Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Солнечная активность последний раз резко возрастала в конце марта 2024 года, когда в числе прочего была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (одна из крупнейших за последние два десятилетия). Примерно с началом апреля число вспышек на Солнце резко сократилось. Судя по всему, этот перерыв подходит к концу. Уже в ближайшие дни возможны вспышки высшего балла X", - сказал Богачев. Он уточнил, что накопление вспышечной энергии сейчас наблюдается в южном полушарии Солнца, на стороне, обращенной к Земле. Наиболее опасными, по его словам, представляются 19 и 20 апреля, в эти дни самые крупные активные центры будут находиться точно на линии "Солнце-Земля". Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

https://ria.ru/20240418/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240222/solntse-1928941822.html

https://ria.ru/20240131/vspyshka-1924611491.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, российская академия наук