https://ria.ru/20240418/avtokredity-1940698026.html

Банки выдали в начале года рекордное число автокредитов

Банки выдали в начале года рекордное число автокредитов - РИА Новости, 18.04.2024

Банки выдали в начале года рекордное число автокредитов

Российские банки в первом квартале этого года выдали рекордное число автокредитов – более 350 тысяч, объемы кредитования также оказались максимальными за всю... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T03:47

2024-04-18T03:47

2024-04-18T03:47

экономика

россия

москва

московская область (подмосковье)

алексей волков (биатлонист)

национальное бюро кредитных историй

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские банки в первом квартале этого года выдали рекордное число автокредитов – более 350 тысяч, объемы кредитования также оказались максимальными за всю историю и составили более 508 миллиардов рублей, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые есть в распоряжении РИА Новости. "Стоит отметить, что в первом квартале 2024 года было выдано рекордное количество автокредитов – 353 тысяч единиц, что на 99,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. В первом квартале прошлого года было выдано 177,2 тысячи таких ссуд. По данным НБКИ, в январе-марте 2024 года было выдано автокредитов на рекордные 508,5 миллиарда рублей. Этот результат на 130,9% превышает выдачи за аналогичный период прошлого года: в январе-марте 2023 года они составили 220,4 миллиарда рублей. Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-марте 2024 года был отмечен в Москве – 43 миллиарда рублей, Подмосковье - 34,8 миллиарда, Санкт-Петербурге - 26,3 миллиарда, Татарстане - 23,7 миллиарда и Краснодарском крае - 22,9 миллиарда. "Столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняются прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года", - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом в начале текущего года на увеличение объемов выдачи автокредитов влиял прежде всего рост продаж новых автомобилей, массовые поставки которых возобновились с весны прошлого года. Кроме того, этому способствовало изменение с 1 апреля порядка начисления утилизационного сбора и всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов, добавил эксперт.

https://ria.ru/20240411/avtokredity-1939236092.html

https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927464754.html

https://ria.ru/20240328/kredit-1936375164.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), алексей волков (биатлонист), национальное бюро кредитных историй