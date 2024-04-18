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Банки выдали в начале года рекордное число автокредитов - РИА Новости, 18.04.2024
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03:47 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/avtokredity-1940698026.html
Банки выдали в начале года рекордное число автокредитов
Банки выдали в начале года рекордное число автокредитов - РИА Новости, 18.04.2024
Банки выдали в начале года рекордное число автокредитов
Российские банки в первом квартале этого года выдали рекордное число автокредитов – более 350 тысяч, объемы кредитования также оказались максимальными за всю... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T03:47
2024-04-18T03:47
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
алексей волков (биатлонист)
национальное бюро кредитных историй
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские банки в первом квартале этого года выдали рекордное число автокредитов – более 350 тысяч, объемы кредитования также оказались максимальными за всю историю и составили более 508 миллиардов рублей, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые есть в распоряжении РИА Новости. "Стоит отметить, что в первом квартале 2024 года было выдано рекордное количество автокредитов – 353 тысяч единиц, что на 99,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. В первом квартале прошлого года было выдано 177,2 тысячи таких ссуд. По данным НБКИ, в январе-марте 2024 года было выдано автокредитов на рекордные 508,5 миллиарда рублей. Этот результат на 130,9% превышает выдачи за аналогичный период прошлого года: в январе-марте 2023 года они составили 220,4 миллиарда рублей. Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-марте 2024 года был отмечен в Москве – 43 миллиарда рублей, Подмосковье - 34,8 миллиарда, Санкт-Петербурге - 26,3 миллиарда, Татарстане - 23,7 миллиарда и Краснодарском крае - 22,9 миллиарда. "Столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняются прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года", - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом в начале текущего года на увеличение объемов выдачи автокредитов влиял прежде всего рост продаж новых автомобилей, массовые поставки которых возобновились с весны прошлого года. Кроме того, этому способствовало изменение с 1 апреля порядка начисления утилизационного сбора и всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов, добавил эксперт.
https://ria.ru/20240411/avtokredity-1939236092.html
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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), алексей волков (биатлонист), национальное бюро кредитных историй
Экономика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Алексей Волков (биатлонист), Национальное бюро кредитных историй
Банки выдали в начале года рекордное число автокредитов

НБКИ: в первом квартале 2024 года банки выдали рекордное число автокредитов

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские банки в первом квартале этого года выдали рекордное число автокредитов – более 350 тысяч, объемы кредитования также оказались максимальными за всю историю и составили более 508 миллиардов рублей, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Стоит отметить, что в первом квартале 2024 года было выдано рекордное количество автокредитов – 353 тысяч единиц, что на 99,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
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В первом квартале прошлого года было выдано 177,2 тысячи таких ссуд. По данным НБКИ, в январе-марте 2024 года было выдано автокредитов на рекордные 508,5 миллиарда рублей. Этот результат на 130,9% превышает выдачи за аналогичный период прошлого года: в январе-марте 2023 года они составили 220,4 миллиарда рублей.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-марте 2024 года был отмечен в Москве – 43 миллиарда рублей, Подмосковье - 34,8 миллиарда, Санкт-Петербурге - 26,3 миллиарда, Татарстане - 23,7 миллиарда и Краснодарском крае - 22,9 миллиарда.
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"Столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняются прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года", - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
При этом в начале текущего года на увеличение объемов выдачи автокредитов влиял прежде всего рост продаж новых автомобилей, массовые поставки которых возобновились с весны прошлого года. Кроме того, этому способствовало изменение с 1 апреля порядка начисления утилизационного сбора и всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов, добавил эксперт.
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ЭкономикаРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Алексей Волков (биатлонист)Национальное бюро кредитных историй
 
 
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