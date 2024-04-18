https://ria.ru/20240418/atak-1940911896.html

МАГАТЭ проинформировали о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС

МАГАТЭ проинформировали о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2024

МАГАТЭ проинформировали о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о новой попытке атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС в четверг, говорится в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T21:15

2024-04-18T21:15

2024-04-18T21:15

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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о новой попытке атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС в четверг, говорится в заявлении агентства. "Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано об очередной попытке атаки с беспилотника на учебный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая не привела к разрушениям и жертвам", - отмечается в заявлении со ссылкой на слова гендиректора Рафаэля Гросси. В МАГАТЭ указали, что это уже третья атака на учебный центр за последнее время, после двух подобных инцидентов на прошлой неделе. "Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, находящейся на объекте, что сегодняшний беспилотник был "нейтрализован", не сообщив при этом никаких подробностей", - добавили в агентстве. Уточняется, что эксперты МАГАТЭ услышали взрыв в то же самое время, в 10.35 по местному времени, когда, как впоследствии сообщили на ЗАЭС, произошла попытка атаки дрона. "Команде было отказано в доступе в учебный центр, расположенный за периметром площадки ЗАЭС, для оценки инцидента, поскольку станция ссылается на потенциальные риски для безопасности", - добавили в агентстве. Ранее пресс-служба станции сообщила, что украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, дрон был нейтрализован над крышей корпуса, пострадавших и разрушений нет. Седьмого апреля пресс-служба ЗАЭС сообщала об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. На следующий день над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Еще через день ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240417/zaes-1940482651.html

https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940275528.html

https://ria.ru/20240416/zaes-1940455361.html

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины