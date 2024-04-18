https://ria.ru/20240418/alyaska-1940629734.html

Вашингтон готов уничтожить Аляску, но не отдать

Вашингтон готов уничтожить Аляску, но не отдать - РИА Новости, 18.04.2024

Вашингтон готов уничтожить Аляску, но не отдать

Текущий високосный год побьет рекорды, так как на избирательные участки во всех странах потенциально придет более четырех миллиардов человек. Взоры всего мира... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:01

аналитика

сша

аляска

дональд трамп

лиза мурковски

барак обама

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Текущий високосный год побьет рекорды, так как на избирательные участки во всех странах потенциально придет более четырех миллиардов человек. Взоры всего мира будут прикованы к осенним выборам президента Соединенных Штатов, что совершенно оправданно, ибо даже предвыборная гонка уже внесла кардинальные изменения в мировую политику, а от результата голосования зависит дальнейший ход мировой истории.До дня волеизъявления еще более полугода, но администрация Байдена уже предпринимает беспрецедентные по своей беспардонности и беззаконию шаги. The Washington Post пишет, что в Белом доме готовится законопроект, который критически ограничит возможности разведочного и добычного бурения на площади более чем пять миллионов гектаров, расположенных в арктической части Аляски, а точнее — в регионе под названием Норт-Слоп.Северный Склон (а именно так переводится с английского название области) — это самые северные земли Аляски, как бы нависающие, если смотреть на карту, над нашей российской Чукоткой. С запада эти холодные и малолюдные пустоши омывает Чукотское море, но основной прилегающей акваторией выступает море Бофорта. Здесь расположены колоссальные объемы углеводородов, только доказанные запасы нефти на шельфе превышают 30 миллиардов баррелей, а добыча лишь немного недотягивает до полумиллиона бочек в сутки. Одновременно с этим регион, по размерам превышающий Великобританию, имеет население всего 245 тысяч человек, но цифра эта непостоянна и варьируется в зависимости от рыночных цен на нефть, которые, в свою очередь, непосредственно влияют на объемы добычи.Еще даже не президентский указ, а только слухи о возможности его подписания вызвали на Аляске шок вперемешку с недоумением, так как нет никаких логичных оснований убивать самый северный регион — и данная формулировка вовсе не фигура речи.В последние полгода много говорилось о том, что вся внешнеполитическая деятельность США отягощена грузом грядущих выборов, а потому Вашингтон внезапно втянул ястребиные когти. Не спешит выделять деньги на продолжение войны на Украине. Постоянно одергивает Тель-Авив, не позволяя ему радикально решить проблему палестинцев в секторе Газа, и готов даже снять статус террористов с йеменских хуситов, если только они перестанут лупить ракетами по всем судам под флагами недружественных стран на широкой дуге Аденского залива, Индийского океана и Красного моря, что позволит восстановить морскую торговлю.Но это все дела заморские, а внутри самих Штатов ситуация плавно входит в предвыборный штопор, в связи с которым местные политологи предрекают сильнейший политический кризис. Различные источники в зависимости от собственных предпочтений рисуют Байдену и Трампу повышенные рейтинги, но никто не осмеливается дать точный прогноз по результатам волеизъявления. Грядущий удар по Аляске свидетельствует, что Белый дом тщательно проанализировал ход предыдущей президентской гонки и готов пойти на любые шаги, лишь бы только выбить козыри из рук главного республиканца.Не секрет, что свою предвыборную программу Дональд Трамп строит на работе с представителями так называемого глубинного народа в наиболее понятной россиянам интерпретации. За демократов в Штатах голосуют различная богема, артисты, жители мегаполисов и любители модной гендерной, экологической и прочей повестки. Республиканцев поддерживают глубинка и представители реального сектора, особенно игроки топливо-энергетического сектора, перед которыми Трамп выполнил большую часть своих обещаний, разрешив, помимо прочего, в 2017 году добычу углеводородов в пределах Арктического национального природного заповедника (ANWR).Это понимал еще Барак Обама, потому он в 2016 году своим распоряжением резко ограничил добычу нефти на арктическом шельфе. Цель у этого была только одна: нагадить выскочке Трампу, а также Рексу Тиллерсону — будущему госсекретарю, тоже республиканцу и по совместительству главе нефтяного гиганта ExxonMobil.Байден делает ровно то же самое, прекрасно осознавая, что тем самым он фактически обрекает Аляску на депопуляцию, так как нефть — это альфа и омега местного бюджета и базис сохранения присутствия в регионе людей в принципе. Еще в 1976 году тогдашний губернатор Джей Хаммонд основал постоянный фонд штата Аляска, куда законодательно предписал переводить не менее 25 процентов прибыли от продажи местной нефти. Деньги эти ежегодно переводятся на счета постоянно проживающих на Аляске граждан, и в уставе фонда прямо прописано, что такие выплаты имеют единственную цель — сохранить население штата и не дать ему превратиться в ледяную пустыню, куда за длинным долларом приезжают только вахтовики. Невзирая на все потуги и выплаты, дело обстоит не то чтобы радужно. Самый большой штат Америки (втрое больше Техаса) имеет наименьшее население в стране — и число это упорно не растет, хотя по итогам 2022 года каждый житель получил "нефтяную ренту" в 3284 доллара.Главная вина Аляски в том, что она традиционно поддерживает республиканцев. Губернатором там нынче трудится "красный слон" Майк Данливи, а в сенате регион вот уже более 20 лет представляет Лиза Мурковски. Перед ней эту должность занимал ее отец — и тут уместно пошутить про сменяемость власти.Мурковски, узнав о намерениях режима Байдена и проконсультировавшись с нефтяниками Северного моря, заявила, что, если запрет вступит в силу, это повысит стоимость бурения на федеральных землях в среднем в 15 раз, что сделает добычу либо малорентабельной, либо вообще убыточной. Это приведет к сворачиванию объемов производства, отъезду специалистов и падению уровня жизни.По последним данным Управления энергетической информации (EIA), доказанные запасы нефти на Аляске составляют 3,2 миллиарда баррелей, что ставит штат на четвертое, а по объемам добычи на пятое место в США. Одновременно с этим на сайте Геологической службы черным по белому написано, что богатства недр Аляски изучены не полностью и обширные территории еще ждут своих пионеров с молотками и геофизическими зондами. Крупнейшей добывающей компанией на Аляске является ConocoPhillips, она разрабатывает два самых больших нефтеносных месторождения Kuparuk и Prudhoe Bay, расположенных аккурат возле Норт-Слопа. Она же является крупнейшим финансовым донором.Для понимания масштабов и важности взаимных связей добавим, что добыча, переработка, транспортировка и продажа нефти составляют 90 процентов бюджета штата, а всего за последние 50 лет нефтедобывающие компании перечислили более 180 миллиардов долларов. Каждый год нефтяники и газовики пополняют бюджет штата в среднем на три миллиарда долларов, еще по 500 тысяч уходит в каждое территориальное образование.Но нефть и газ — это не только деньги. По объему потребляемых топливных ресурсов Аляска занимает второе место в стране, уступая только Луизиане. Более 60 процентов уходит на нужды промышленности, еще 25 — на обеспечение работы транспорта (самый энергоемкий в США), а население потребляет менее семи процентов от общего топливного пирога. То есть вводимый запрет ударит также по местной промышленности и логистике. Лиза Мурковски заявила, что Вашингтон настолько увлекся санкциями, что начал их вводить против собственных граждан.Вообще, когда пишешь про такое из России, не покидает чувство сюрреализма происходящего. Даже в больном бреду нельзя представить, чтобы Владимир Путин запретил добычу нефти в каком-то регионе, потому что тот традиционно поддерживает, например, кандидатов от КПРФ. А в Америке ничего, нормально.

https://ria.ru/20240416/neft-1940312295.html

https://ria.ru/20240322/ssha-1934823160.html

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https://ria.ru/20240410/ssha-1939117257.html

https://ria.ru/20240202/dobycha-1924927531.html

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сша

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, сша, аляска, дональд трамп, лиза мурковски, барак обама