СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах
ABC: Израиль вряд ли ударит по Ирану до окончания праздника Песах 30 апреля
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель F-15
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану до окончания иудейского праздника Песах, который продлится с 22 по 30 апреля, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
При этом он не исключил, что ситуация "может измениться".
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По словам источника телеканала, высшие чины Корпуса стражей исламской революции и иранского правительства по-прежнему "находятся в состоянии повышенной готовности". Некоторые из этих лиц, добавляет он, в настоящее время укрываются в убежищах или иных подземных объектах.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
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Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.