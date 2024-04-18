https://ria.ru/20240418/abc-1940695534.html

СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах

СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах

Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану до окончания иудейского праздника Песах, который продлится с 22 по 30 апреля, передает телеканал ABC со ссылкой... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:48

2024-04-18T02:48

2024-04-18T02:48

в мире

израиль

иран

сша

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану до окончания иудейского праздника Песах, который продлится с 22 по 30 апреля, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя администрации США. При этом он не исключил, что ситуация "может измениться". По словам источника телеканала, высшие чины Корпуса стражей исламской революции и иранского правительства по-прежнему "находятся в состоянии повышенной готовности". Некоторые из этих лиц, добавляет он, в настоящее время укрываются в убежищах или иных подземных объектах. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240416/ataka-1940479446.html

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240415/iran-1940033857.html

израиль

иран

сша

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в мире, израиль, иран, сша, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем