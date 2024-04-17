https://ria.ru/20240417/zaes-1940482651.html

Рогов заявил, что представителям Украины нечего делать на ЗАЭС

Рогов заявил, что представителям Украины нечего делать на ЗАЭС - РИА Новости, 17.04.2024

Рогов заявил, что представителям Украины нечего делать на ЗАЭС

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T00:52

2024-04-17T00:52

2024-04-17T01:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17апр — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что представителям Украины нечего делать на Запорожской АЭС, так как каждый из них является потенциальным корректировщиком ударов ВСУ по атомной станции. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство планирует предложить Москве и Киеву провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности. "Гросси действует не в том направлении. Он пытается притащить украинских ядерных террористов на атомную станцию и легализовать их там. Нам такая легализация не нужна", — сказал Рогов. По его словам, если Гросси действительно хочет безопасности для Запорожской АЭС, то надо добиваться прекращения ее обстрелов со стороны ВСУ, а не придумывать новые правила, меморандумы и общие комиссии по оценки безопасности. "Что на ЗАЭС будет оценивать официальный Киев? Как точно они попадают по атомной станции? Насколько у них получается разрушить контур безопасности в той или иной точке? Попадание любых представителей режима Зеленского на атомную станцию чревато только корректировкой ударов по АЭС со стороны ВСУ и совершением новых терактов в отношении станции и ее работников", — сказал Рогов. По его словам, на Запорожской АЭС соблюдаются все правила регламента и стандарты по безопасности, обновляется оборудование. "На атомной станции работают специалисты высокого уровня как из числа тех, кто работал еще до воссоединения Запорожской области с Россией, так и приехавшие в рамках кадрового усиления из других российских регионов", — сказал Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Уточнялось, что критических повреждений нет. Чуть ранее беспилотники ВСУ ударили в районе столовой и грузового порта.На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировали. Еще через день армия противника атаковала с помощью беспилотника уникальный тренажерный центр станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

https://ria.ru/20240416/zayavleniya-1940473955.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html

https://ria.ru/20240416/zaes-1940455361.html

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в мире, киев, россия, украина, владимир рогов, рафаэль гросси, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ