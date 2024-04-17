https://ria.ru/20240417/yaytsa-1940653850.html
Около 4 млрд штук яиц планируется произвести в Ленобласти в 2024 году
Около 4 млрд штук яиц планируется произвести в Ленобласти в 2024 году - РИА Новости, 17.04.2024
Около 4 млрд штук яиц планируется произвести в Ленобласти в 2024 году
Почти 3,5 миллиарда штук яиц было произведено в Ленобласти в 2023 году, в этом году планируется нарастить объемы до 4 миллиардов штук, сообщил на ежегодном... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:58
2024-04-17T19:58
2024-04-17T19:58
ленинградская область
александр дрозденко
россия
ленинградская область
экспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475920_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_c8c1c00d0ac90869f65df4ec5a131312.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Почти 3,5 миллиарда штук яиц было произведено в Ленобласти в 2023 году, в этом году планируется нарастить объемы до 4 миллиардов штук, сообщил на ежегодном отчете перед областным заксобранием губернатор региона Александр Дрозденко. "За год область произвела почти 3,5 миллиарда штук яиц, что в 6 раз превышает потребность нашего региона. Задача – нарастить объем до рекордных 4 миллиардов и расширить экспортные поставки", - сказал Дрозденко. Он отметил, что регион традиционно занимает 1-е место в России по производству яиц. В 2023 году в Ленобласти построены репродукторы первого и второго порядка по выращиванию племенной птицы мясного и яичного птицеводства, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома. Регион также стабильно сохраняет место в топ-10 и по другим видам сельскохозяйственной продукции: 1-е место по производству салата, зелени и молочной продуктивности коров, 2-е место по поголовью птицы, 3-е место по выращиванию форели, грибов и цветов, 5-е место по производству мяса птицы в сельхозорганизациях, 9-е место по производству молока в сельхозорганизациях. "Ленинградская область уже шестой год подряд показывает стабильный прирост производства в сельском хозяйстве. Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам года составил 130 миллиардов рублей", — заключил Дрозденко.
https://ria.ru/20230913/zavod-1896113935.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475920_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_1ca0ddb17b2bc3db65c3a4d3e1b2d590.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, россия, ленинградская область, экспорт
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Россия, Ленинградская область, Экспорт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Почти 3,5 миллиарда штук яиц было произведено в Ленобласти в 2023 году, в этом году планируется нарастить объемы до 4 миллиардов штук, сообщил на ежегодном отчете перед областным заксобранием губернатор региона Александр Дрозденко.
"За год область произвела почти 3,5 миллиарда штук яиц, что в 6 раз превышает потребность нашего региона. Задача – нарастить объем до рекордных 4 миллиардов и расширить экспортные поставки", - сказал Дрозденко.
Он отметил, что регион традиционно занимает 1-е место в России
по производству яиц. В 2023 году в Ленобласти построены репродукторы первого и второго порядка по выращиванию племенной птицы мясного и яичного птицеводства, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома. Регион также стабильно сохраняет место в топ-10 и по другим видам сельскохозяйственной продукции: 1-е место по производству салата, зелени и молочной продуктивности коров, 2-е место по поголовью птицы, 3-е место по выращиванию форели, грибов и цветов, 5-е место по производству мяса птицы в сельхозорганизациях, 9-е место по производству молока в сельхозорганизациях.
"Ленинградская область уже шестой год подряд показывает стабильный прирост производства в сельском хозяйстве. Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам года составил 130 миллиардов рублей", — заключил Дрозденко.