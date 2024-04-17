https://ria.ru/20240417/yaytsa-1940653850.html

Около 4 млрд штук яиц планируется произвести в Ленобласти в 2024 году

Около 4 млрд штук яиц планируется произвести в Ленобласти в 2024 году - РИА Новости, 17.04.2024

Около 4 млрд штук яиц планируется произвести в Ленобласти в 2024 году

Почти 3,5 миллиарда штук яиц было произведено в Ленобласти в 2023 году, в этом году планируется нарастить объемы до 4 миллиардов штук, сообщил на ежегодном... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:58

2024-04-17T19:58

2024-04-17T19:58

ленинградская область

александр дрозденко

россия

ленинградская область

экспорт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Почти 3,5 миллиарда штук яиц было произведено в Ленобласти в 2023 году, в этом году планируется нарастить объемы до 4 миллиардов штук, сообщил на ежегодном отчете перед областным заксобранием губернатор региона Александр Дрозденко. "За год область произвела почти 3,5 миллиарда штук яиц, что в 6 раз превышает потребность нашего региона. Задача – нарастить объем до рекордных 4 миллиардов и расширить экспортные поставки", - сказал Дрозденко. Он отметил, что регион традиционно занимает 1-е место в России по производству яиц. В 2023 году в Ленобласти построены репродукторы первого и второго порядка по выращиванию племенной птицы мясного и яичного птицеводства, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома. Регион также стабильно сохраняет место в топ-10 и по другим видам сельскохозяйственной продукции: 1-е место по производству салата, зелени и молочной продуктивности коров, 2-е место по поголовью птицы, 3-е место по выращиванию форели, грибов и цветов, 5-е место по производству мяса птицы в сельхозорганизациях, 9-е место по производству молока в сельхозорганизациях. "Ленинградская область уже шестой год подряд показывает стабильный прирост производства в сельском хозяйстве. Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам года составил 130 миллиардов рублей", — заключил Дрозденко.

https://ria.ru/20230913/zavod-1896113935.html

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Алёна Пава

александр дрозденко, россия, ленинградская область, экспорт