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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 17.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрыв прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:18
2024-04-17T10:18
2024-04-17T10:21
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в среду в трех областях на севере Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее она распространилась на большую часть страны, в том числе и на Днепропетровскую область, где расположен Кривой Рог. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240411/tes-1939390462.html
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Страна": взрыв прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины