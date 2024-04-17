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Вода в Ишиме и Тоболе может подняться до критического уровня, сообщило МЧС - РИА Новости, 17.04.2024
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16:41 17.04.2024 (обновлено: 17:13 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/voda-1940614186.html
Вода в Ишиме и Тоболе может подняться до критического уровня, сообщило МЧС
Вода в Ишиме и Тоболе может подняться до критического уровня, сообщило МЧС - РИА Новости, 17.04.2024
Вода в Ишиме и Тоболе может подняться до критического уровня, сообщило МЧС
Вода в реках Ишим и Тобол в Тюменской области может подняться до критического уровня, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:41
2024-04-17T17:13
ишим
тобол (река)
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
александр куренков (мчс)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вода в реках Ишим и Тобол в Тюменской области может подняться до критического уровня, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина."Вода в реках Ишим и Тобол может стремительно подняться до уровней опасных явлений", - сказал Куренков.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
ишим
тобол (река)
тюменская область
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ишим, тобол (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр куренков (мчс), наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим, Тобол (река), Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Александр Куренков (МЧС), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Вода в Ишиме и Тоболе может подняться до критического уровня, сообщило МЧС

Куренков: вода в Ишиме и Тоболе может подняться до критического уровня

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramРека Ишим в Казанском районе Тюменской области
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вода в реках Ишим и Тобол в Тюменской области может подняться до критического уровня, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина.
"Вода в реках Ишим и Тобол может стремительно подняться до уровней опасных явлений", - сказал Куренков.
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ИшимТобол (река)Тюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАлександр Куренков (МЧС)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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