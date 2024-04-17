https://ria.ru/20240417/voda-1940614186.html

Вода в Ишиме и Тоболе может подняться до критического уровня, сообщило МЧС

Вода в Ишиме и Тоболе может подняться до критического уровня, сообщило МЧС - РИА Новости, 17.04.2024

Вода в Ишиме и Тоболе может подняться до критического уровня, сообщило МЧС

Вода в реках Ишим и Тобол в Тюменской области может подняться до критического уровня, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:41

2024-04-17T16:41

2024-04-17T17:13

ишим

тобол (река)

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

александр куренков (мчс)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вода в реках Ишим и Тобол в Тюменской области может подняться до критического уровня, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина."Вода в реках Ишим и Тобол может стремительно подняться до уровней опасных явлений", - сказал Куренков.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

ишим

тобол (река)

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ишим, тобол (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр куренков (мчс), наводнения в россии — 2024, происшествия