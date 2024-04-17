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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки снизился на 34 сантиметра

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки снизился на 34 сантиметра - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки снизился на 34 сантиметра

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки снизился на 34 сантиметра и составляет 1109 сантиметров, сообщает гидрометцентр Оренбургской области в своем... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:08

2024-04-17T07:08

2024-04-17T07:17

оренбург

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 17 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки снизился на 34 сантиметра и составляет 1109 сантиметров, сообщает гидрометцентр Оренбургской области в своем Telegram-канале."На 8 утра (6.00 мск) уровень воды в Урале у Оренбурга 1109 см - минус 34 см за сутки", - говорится в сообщении.По информации оренбургского гидрометцентра, за прошедшую ночь уровень Урала снизился ещё на 9 сантиметров."Уровень реки Сакмара у Татарской Каргалы на утро достиг отметки 835 см при неблагоприятном значении в 860 см. Прирост за ночь составил 21 см", - уточнили паводковую обстановку в мэрии Оренбурга.

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оренбург, гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, россия, происшествия, оренбургская область