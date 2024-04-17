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Уровень воды в реке Урал в оренбургском Илеке поднялся выше критического

Уровень воды в реке Урал в оренбургском Илеке поднялся выше критического - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Урал в оренбургском Илеке поднялся выше критического

Вода в реке Урал в оренбургском Илеке поднялась выше критического уровня на 28 сантиметров и достигла 918 сантиметров, прибавив за ночь пять сантиметров,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:01

2024-04-17T07:01

2024-04-17T07:06

урал

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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происшествия

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УФА, 17 апр – РИА Новости. Вода в реке Урал в оренбургском Илеке поднялась выше критического уровня на 28 сантиметров и достигла 918 сантиметров, прибавив за ночь пять сантиметров, сообщила администрация Илекского района в своем Telegram-канале."На 08.00 (06.00 мск) уровень реки Урал у села Илек составляет 918 (+5 за сутки) сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров", - говорится в сообщении.

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урал, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, россия, происшествия