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В ЛНР заявили о подготовке Киевом "спящих" ячеек в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 17.04.2024 (обновлено: 07:39 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940501089.html
В ЛНР заявили о подготовке Киевом "спящих" ячеек в Харьковской области
В ЛНР заявили о подготовке Киевом "спящих" ячеек в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2024
В ЛНР заявили о подготовке Киевом "спящих" ячеек в Харьковской области
Украинские спецслужбы готовят "спящие" террористические ячейки в Харьковской области, которые должны активизироваться по мере освобождения силами России... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T07:32
2024-04-17T07:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
луганская народная республика
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят "спящие" террористические ячейки в Харьковской области, которые должны активизироваться по мере освобождения силами России населенных пунктов в данном районе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ряде населенных пунктов Харьковской области, украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические "спящие ячейки", которые должны будут начать свою деятельность после освобождения населенных пунктов силами России", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, Киев подбирает агентурную сеть из числа местных жителей, нередко путем шантажа и угроз. "В задачи так называемых "партизан" будет входить разведывательная и диверсионная деятельность, а также деятельность, направленная на дискредитацию ВС РФ и военно-политического руководства", — пояснил Марочко. Он уточнил, что также известно о создании украинскими спецслужбами на подконтрольных им территориях Харьковской области небольших схронов с оружием, боеприпасами и средствами связи.
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940495776.html
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html
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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины
В ЛНР заявили о подготовке Киевом "спящих" ячеек в Харьковской области

Марочко: Киев готовят "спящие" террористические ячейки в Харьковской области

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят "спящие" террористические ячейки в Харьковской области, которые должны активизироваться по мере освобождения силами России населенных пунктов в данном районе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ряде населенных пунктов Харьковской области, украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические "спящие ячейки", которые должны будут начать свою деятельность после освобождения населенных пунктов силами России", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, Киев подбирает агентурную сеть из числа местных жителей, нередко путем шантажа и угроз.
"В задачи так называемых "партизан" будет входить разведывательная и диверсионная деятельность, а также деятельность, направленная на дискредитацию ВС РФ и военно-политического руководства", — пояснил Марочко.
Он уточнил, что также известно о создании украинскими спецслужбами на подконтрольных им территориях Харьковской области небольших схронов с оружием, боеприпасами и средствами связи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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