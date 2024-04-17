https://ria.ru/20240417/ukraina-1940501089.html

В ЛНР заявили о подготовке Киевом "спящих" ячеек в Харьковской области

В ЛНР заявили о подготовке Киевом "спящих" ячеек в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2024

В ЛНР заявили о подготовке Киевом "спящих" ячеек в Харьковской области

Украинские спецслужбы готовят "спящие" террористические ячейки в Харьковской области, которые должны активизироваться по мере освобождения силами России... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T07:32

2024-04-17T07:32

2024-04-17T07:39

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят "спящие" террористические ячейки в Харьковской области, которые должны активизироваться по мере освобождения силами России населенных пунктов в данном районе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ряде населенных пунктов Харьковской области, украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические "спящие ячейки", которые должны будут начать свою деятельность после освобождения населенных пунктов силами России", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, Киев подбирает агентурную сеть из числа местных жителей, нередко путем шантажа и угроз. "В задачи так называемых "партизан" будет входить разведывательная и диверсионная деятельность, а также деятельность, направленная на дискредитацию ВС РФ и военно-политического руководства", — пояснил Марочко. Он уточнил, что также известно о создании украинскими спецслужбами на подконтрольных им территориях Харьковской области небольших схронов с оружием, боеприпасами и средствами связи.

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940495776.html

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html

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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины