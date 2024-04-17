https://ria.ru/20240417/topolya-1940535464.html

Жители курганских Тополей рассказали о жизни в ПВР

Жители курганских Тополей рассказали о жизни в ПВР - РИА Новости, 17.04.2024

Жители курганских Тополей рассказали о жизни в ПВР

Жители курганских Тополей рассказали РИА Новости, что в пункте временного размещения (ПВР) в соседнем микрорайоне их встретили хорошо и обеспечили горячим... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:29

2024-04-17T11:29

2024-04-17T11:29

происшествия

курган

курганская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРГАН, 17 апр - РИА Новости. Жители курганских Тополей рассказали РИА Новости, что в пункте временного размещения (ПВР) в соседнем микрорайоне их встретили хорошо и обеспечили горячим питанием. В ПВР, который организован в школе №23 в микрорайоне Увал в Кургане, разместили 15 человек, среди них один несовершеннолетний. Кровати для них поставили в спортзале. По словам руководителя группы распределения пребывающих Натальи Чумак, каждое утро людей осматривает медработник, измерят температуру. "Люди обеспечены горячим питанием, кормим в школьной столовой. Есть душ, туалет. Досуг тоже организуем: шахматы есть, домино есть. Книги можно почитать, телевизор тоже есть", - сообщила Чумак. Среди тех, кто оказался в ПВР, Галина Алексеевна, здесь она находится уже второй день вместе с 14-летним внуком. По ее словам, только из-за ребенка и решила эвакуироваться, ведь это не первое половодье, которое она переживает. "В 1994 году (тогда тоже был сильный паводок) наш дом вообще не затопляло, а тут вода идет, идет, а утром уже под мостиком пошла. Сначала нас привезли в школу в Тополях, а потом и ее стало подтапливать, нас сюда перевезли. Приняли хорошо, с распростертыми объятиями", - рассказала женщина. Нина Костюкова с мужем попала в ПВР накануне вечером, говорит, что испугались быстрого течения и резкого подъема воды. Приехали на автобусе, который организовали местные власти для жителей Тополей. "Еще испугались, что отключат свет, отопление. Так бы, может, еще и просидели какое-то время, пока было что покушать. Но ведь потом же мы не выйдем, магазины не будут работать. Условия в ПВР, понятно, что это вам не пятизвездочный отель, но все по-человечески. Кровать есть, кормят. И девочки (сотрудники ПВР - ред.) к нам отнеслись очень доброжелательно во всех отношениях", - рассказала Нина Константиновна. Житель Тополей 77-летний Юрий Байгулов прибыл в ПВР сегодня утром. По его словам, вода окружила его дом, и выбора эвакуироваться или нет не осталось. "Воды в огороде было уже почти по колено, и она все прибывала. Мы пока сумки собирали, сын вызвал МЧС. А из дома в простой обуви уже не выйти, МЧС приехали на высокой машине , погрузились. Они нас сразу в ПВР привезли", - рассказал мужчина. Он очень надеется, что сможет вернуться домой хотя бы через неделю, но пока не представляет, какой ущерб его жилью нанесла стихия. Как сообщало правительство региона, эвакуация с территорий, по прогнозам МЧС находящихся в зоне риска затопления, продолжается. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуированы более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240414/orsk-1940003332.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939593256.html

https://ria.ru/20230327/pavodok-1861028907.html

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Варвара Скокшина

происшествия, курган, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024