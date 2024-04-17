https://ria.ru/20240417/tobol-1940544012.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил девять метров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил девять метров - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил девять метров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 41 сантиметр и к 14.00 (12.00 мск) среды достиг 906 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:06

2024-04-17T12:06

2024-04-17T12:32

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 41 сантиметр и к 14.00 (12.00 мск) среды достиг 906 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 906 сантиметров.Отметка "опасного явления" - 850 сантиметров.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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тобол (река)

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Варвара Скокшина

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия