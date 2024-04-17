https://ria.ru/20240417/tobol-1940505046.html

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 883 сантиметра

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 883 сантиметра - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 883 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) среды, поднялся за два часа на 18 сантиметров и достиг 883 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:18

2024-04-17T08:18

2024-04-17T08:45

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) среды, поднялся за два часа на 18 сантиметров и достиг 883 сантиметров, сообщает правительство региона.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров)."Уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке 9 метров. За последние два часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос ещё на 18 сантиметров . На 17 апреля на 10.00 (08.00 мск) уровень составляет 883 сантиметра", - говорится в сообщении.Правительство напомнило, что из-за резкого подъема воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей более 40 улиц."Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово. Жителям подтопляемых территорий Белозерского округа, к которым также идет большая вода, также незамедлительно превентивно эвакуироваться", - поясняется в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939829733.html

курган

тобол (река)

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Сирены в центре Кургана. Уровень воды преодолел отметку "опасное явление" Уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся за сутки на 123 см и достиг 865 см, преодолев отметку "опасное явление", сообщают власти. В центре Кургана звучат сирены эвакуации, которые включают каждые 2 часа. 2024-04-17T08:18 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия