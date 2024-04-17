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Дрозденко: два новых крупных терминала появятся в Ленобласти до конца года - РИА Новости, 17.04.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
19:57 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/terminaly-1940653406.html
Дрозденко: два новых крупных терминала появятся в Ленобласти до конца года
Дрозденко: два новых крупных терминала появятся в Ленобласти до конца года - РИА Новости, 17.04.2024
Дрозденко: два новых крупных терминала появятся в Ленобласти до конца года
Два новых крупных терминала - по перевалке минеральных удобрений и универсальный торговый - появятся в Ленобласти до конца 2024 года, сообщил губернатор региона РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:57
2024-04-17T19:57
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Два новых крупных терминала - по перевалке минеральных удобрений и универсальный торговый - появятся в Ленобласти до конца 2024 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "В 2024 году на территории Ленинградской области будет завершена реализация ряда крупных портовых проектов: строительство специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений ООО "Ультрамар" с объемом инвестиций 35 миллиардов рублей, а общие вложения компании здесь уже составили 95 миллиардов рублей. Группа компаний "Новотранс" построит универсальный торговый терминал "Усть-Луга" за 46,5 миллиарда рублей", - сказал Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед заксобранием. Он отметил, что за 2023 год в Ленобласти объем инвестиций составил 686 миллиардов рублей. "75 процентов инвестиций крупных и средних предприятий вложено в обрабатывающие производства, в строительство, транспортную отрасль, в складскую деятельность", - сказал Дрозденко. По его словам, портфель общих инвестиций в Ленинградской области составил рекордный для России показатель - почти 7 триллионов рублей. А на конец 2023 года на сопровождении Агентства экономического развития Ленобласти находился 151 инвестпроект.
https://ria.ru/20240109/lenoblast-1920354474.html
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ленинградская область, александр дрозденко, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россия

Дрозденко: два новых крупных терминала появятся в Ленобласти до конца года

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Два новых крупных терминала - по перевалке минеральных удобрений и универсальный торговый - появятся в Ленобласти до конца 2024 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В 2024 году на территории Ленинградской области будет завершена реализация ряда крупных портовых проектов: строительство специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений ООО "Ультрамар" с объемом инвестиций 35 миллиардов рублей, а общие вложения компании здесь уже составили 95 миллиардов рублей. Группа компаний "Новотранс" построит универсальный торговый терминал "Усть-Луга" за 46,5 миллиарда рублей", - сказал Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед заксобранием.
Он отметил, что за 2023 год в Ленобласти объем инвестиций составил 686 миллиардов рублей. "75 процентов инвестиций крупных и средних предприятий вложено в обрабатывающие производства, в строительство, транспортную отрасль, в складскую деятельность", - сказал Дрозденко.
По его словам, портфель общих инвестиций в Ленинградской области составил рекордный для России показатель - почти 7 триллионов рублей. А на конец 2023 года на сопровождении Агентства экономического развития Ленобласти находился 151 инвестпроект.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоРоссия
 
 
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