https://ria.ru/20240417/terminaly-1940653406.html

Дрозденко: два новых крупных терминала появятся в Ленобласти до конца года

Дрозденко: два новых крупных терминала появятся в Ленобласти до конца года - РИА Новости, 17.04.2024

Дрозденко: два новых крупных терминала появятся в Ленобласти до конца года

Два новых крупных терминала - по перевалке минеральных удобрений и универсальный торговый - появятся в Ленобласти до конца 2024 года, сообщил губернатор региона РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:57

2024-04-17T19:57

2024-04-17T19:57

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ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Два новых крупных терминала - по перевалке минеральных удобрений и универсальный торговый - появятся в Ленобласти до конца 2024 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "В 2024 году на территории Ленинградской области будет завершена реализация ряда крупных портовых проектов: строительство специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений ООО "Ультрамар" с объемом инвестиций 35 миллиардов рублей, а общие вложения компании здесь уже составили 95 миллиардов рублей. Группа компаний "Новотранс" построит универсальный торговый терминал "Усть-Луга" за 46,5 миллиарда рублей", - сказал Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед заксобранием. Он отметил, что за 2023 год в Ленобласти объем инвестиций составил 686 миллиардов рублей. "75 процентов инвестиций крупных и средних предприятий вложено в обрабатывающие производства, в строительство, транспортную отрасль, в складскую деятельность", - сказал Дрозденко. По его словам, портфель общих инвестиций в Ленинградской области составил рекордный для России показатель - почти 7 триллионов рублей. А на конец 2023 года на сопровождении Агентства экономического развития Ленобласти находился 151 инвестпроект.

https://ria.ru/20240109/lenoblast-1920354474.html

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, россия