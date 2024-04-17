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Дуров рассказал о давлении Apple и Google на Telegram - РИА Новости, 17.04.2024
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03:32 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/telegram-1940490378.html
Дуров рассказал о давлении Apple и Google на Telegram
Дуров рассказал о давлении Apple и Google на Telegram - РИА Новости, 17.04.2024
Дуров рассказал о давлении Apple и Google на Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что наибольшее давление его мессенджер испытывает не от правительств, а со стороны компаний Apple и Google, способных,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:32
2024-04-17T03:32
технологии
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что наибольшее давление его мессенджер испытывает не от правительств, а со стороны компаний Apple и Google, способных, по его словам, отцензурировать все, что доступно с помощью мобильных телефонов. Обе американские компании, по его словам, дали "очень ясно" понять, что Telegram будет исключен из магазинов приложений, если не станет придерживаться определенных ими правил. "Я бы сказал, что самое большое давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело касается свободы слова, эти две платформы в состоянии по сути отцензурировать все, что вы можете прочитать, к чему вы можете получить доступ на вашем смартфоне", - сказал Дуров в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону. Для Telegram, по его словам, такая угроза "не мелочь", поскольку способна лишить "значительную долю мирового населения доступа к ценному инструменту, которым они пользуются каждый день". Дуров отметил, что Apple и Google "не слишком склонны к компромиссу" в вопросах соблюдения установленных ими правил, некоторые из которых носят политический характер.
https://ria.ru/20240417/telegram-1940484970.html
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технологии, павел дуров, такер карлсон, telegram, apple, google, в мире
Технологии, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram, Apple, Google, В мире
Дуров рассказал о давлении Apple и Google на Telegram

Дуров: самое большое давление на Telegram оказывают Apple и Google

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что наибольшее давление его мессенджер испытывает не от правительств, а со стороны компаний Apple и Google, способных, по его словам, отцензурировать все, что доступно с помощью мобильных телефонов.
Обе американские компании, по его словам, дали "очень ясно" понять, что Telegram будет исключен из магазинов приложений, если не станет придерживаться определенных ими правил.
"Я бы сказал, что самое большое давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело касается свободы слова, эти две платформы в состоянии по сути отцензурировать все, что вы можете прочитать, к чему вы можете получить доступ на вашем смартфоне", - сказал Дуров в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.
Для Telegram, по его словам, такая угроза "не мелочь", поскольку способна лишить "значительную долю мирового населения доступа к ценному инструменту, которым они пользуются каждый день". Дуров отметил, что Apple и Google "не слишком склонны к компромиссу" в вопросах соблюдения установленных ими правил, некоторые из которых носят политический характер.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Telegram привлекает повышенное внимание спецслужб США, заявил Дуров
01:55
 
ТехнологииПавел ДуровТакер КарлсонTelegramAppleGoogleВ мире
 
 
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