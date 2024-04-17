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Журналист Набутов обжаловал в суде статус иноагента - РИА Новости, 17.04.2024
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15:00 17.04.2024 (обновлено: 16:18 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/status-1940588339.html
Журналист Набутов обжаловал в суде статус иноагента
Журналист Набутов обжаловал в суде статус иноагента - РИА Новости, 17.04.2024
Журналист Набутов обжаловал в суде статус иноагента
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административный иск журналиста Кирилла Набутова, признанного иноагентом в РФ, об оспаривании этого... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:00
2024-04-17T16:18
санкт-петербург
россия
кирилл набутов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административный иск журналиста Кирилла Набутова, признанного иноагентом в РФ, об оспаривании этого статуса, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Кирилл Набутов обжаловал в суде статус иноагента. Коллеги из Куйбышевского районного суда рассказали, что зарегистрировали административное исковое заявление, поданное к министерству юстиции России", – написала она в своем Telegram-канале. По оценке Набутова, решение Минюста о его включении в реестр иноагентов "является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права", уточнила Лебедева. Материалы дела переданы судье. Дата слушаний пока не назначена. Минюст включил Набутова в реестр иноагентов 22 марта.
https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html
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санкт-петербург, россия, кирилл набутов
Санкт-Петербург, Россия, Кирилл Набутов
Журналист Набутов обжаловал в суде статус иноагента

В Петербурге журналист Кирилл Набутов обжаловал в суде статус иноагента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналист Кирилл Набутов
Журналист Кирилл Набутов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналист Кирилл Набутов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административный иск журналиста Кирилла Набутова, признанного иноагентом в РФ, об оспаривании этого статуса, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
«
"Кирилл Набутов обжаловал в суде статус иноагента. Коллеги из Куйбышевского районного суда рассказали, что зарегистрировали административное исковое заявление, поданное к министерству юстиции России", – написала она в своем Telegram-канале.
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По оценке Набутова, решение Минюста о его включении в реестр иноагентов "является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права", уточнила Лебедева.
Материалы дела переданы судье. Дата слушаний пока не назначена.
Минюст включил Набутова в реестр иноагентов 22 марта.
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Санкт-ПетербургРоссияКирилл Набутов
 
 
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